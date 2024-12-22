الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
09:19 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 22.12.2024)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات الروسية بلدة كراسنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة كراسنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم صد 11 هجومًا مضادًا للتشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 480 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين "فارتا" و"كوزاك"، وتسع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع دي - 20"، ومعدات أخرى.
كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 فردًا عسكريًا وخمس مركبات ومدفع ذاتية الحركة من طراز "كراب بولندي الصنع" وآخر من طراز إف إتش - 70 بريطاني الصنع، ومعدات أخرى.
وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بورشيفايا وكازاتشيا لوبان وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 55 عسكريًا، وست سيارات، وخمس مدافع هاوتزر، من طراز دي - 30.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بتعزيز مواقعتها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفانوفكا وفيدوروفكا وزاكوتني وبودولسكوي وداتشنوي وبيلوكوزمينوفكا و سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلة جند مدرعة "سبارتان"، وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر عيار دي -30، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
وأردف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فريميفكا وسكودنوي وكونستانتينوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، كما تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية معادية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريًا وسيارتين ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز أكاتسيا إضافة لمعدات أخرى.
إضافة لذلك، استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تجمع القوة البشرية، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ستيبوفوي ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 75 فردًا عسكريًا، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، إضافة لمعدات أخرى من بينها محطتان للحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة.