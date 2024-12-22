https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-كراسنويه-في-جمهورية-دونيتسك-ولوزوفايا-في-مقاطعة-خاركوف-1096053168.html

الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف

الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T09:19+0000

2024-12-22T09:19+0000

2024-12-22T10:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأوضح البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة كراسنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد 11 هجومًا مضادًا للتشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بورشيفايا وكازاتشيا لوبان وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بتعزيز مواقعتها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفانوفكا وفيدوروفكا وزاكوتني وبودولسكوي وداتشنوي وبيلوكوزمينوفكا و سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فريميفكا وسكودنوي وكونستانتينوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، كما تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية معادية.إضافة لذلك، استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تجمع القوة البشرية، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ستيبوفوي ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.

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رصد عسكري