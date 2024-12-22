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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-كراسنويه-في-جمهورية-دونيتسك-ولوزوفايا-في-مقاطعة-خاركوف-1096053168.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T09:19+0000
2024-12-22T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضح البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة كراسنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد 11 هجومًا مضادًا للتشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بورشيفايا وكازاتشيا لوبان وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بتعزيز مواقعتها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفانوفكا وفيدوروفكا وزاكوتني وبودولسكوي وداتشنوي وبيلوكوزمينوفكا و سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فريميفكا وسكودنوي وكونستانتينوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، كما تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية معادية.إضافة لذلك، استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تجمع القوة البشرية، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ستيبوفوي ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
https://sarabic.ae/20241222/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-الليلة-الماضية-1096051747.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف

09:19 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 22.12.2024)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات الروسية بلدة كراسنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة كراسنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم صد 11 هجومًا مضادًا للتشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 480 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين "فارتا" و"كوزاك"، وتسع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع دي - 20"، ومعدات أخرى.
كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 فردًا عسكريًا وخمس مركبات ومدفع ذاتية الحركة من طراز "كراب بولندي الصنع" وآخر من طراز إف إتش - 70 بريطاني الصنع، ومعدات أخرى.

وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بورشيفايا وكازاتشيا لوبان وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 55 عسكريًا، وست سيارات، وخمس مدافع هاوتزر، من طراز دي - 30.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بتعزيز مواقعتها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفانوفكا وفيدوروفكا وزاكوتني وبودولسكوي وداتشنوي وبيلوكوزمينوفكا و سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلة جند مدرعة "سبارتان"، وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر عيار دي -30، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
وأردف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق، التوغل في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فريميفكا وسكودنوي وكونستانتينوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، كما تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية معادية.
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أمس, 18:40 GMT
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريًا وسيارتين ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز أكاتسيا إضافة لمعدات أخرى.
إضافة لذلك، استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تجمع القوة البشرية، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ستيبوفوي ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 75 فردًا عسكريًا، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، إضافة لمعدات أخرى من بينها محطتان للحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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