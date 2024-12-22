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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-الليلة-الماضية-1096051747.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت 42 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T05:53+0000
2024-12-22T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزراة في بيان لها: "الجيش الروسي يعلن تدمير 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و8 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات أخرى فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كوبان خلال الليل".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر عدة طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة فورونيج
https://sarabic.ae/20241221/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إخراج-الجيش-الروسي-من-مواقع-سيطرته--1096038199.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية

05:53 GMT 22.12.2024
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت 42 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزراة في بيان لها: "الجيش الروسي يعلن تدمير 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و8 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات أخرى فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كوبان خلال الليل".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته
أمس, 12:28 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يدمر عدة طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة فورونيج
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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