https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-على-البنى-التحتية-المدنية-في-مدينة-قازان-1096034293.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على البنى التحتية المدنية في مدينة قازان
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على البنى التحتية المدنية في مدينة قازان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T09:27+0000
2024-12-21T09:27+0000
2024-12-21T09:33+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/82/1045478266_0:835:2049:1987_1920x0_80_0_0_139aa1b1e99e573614bf2ad0b49d5150.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".وطلبت السلطات المحلية في قازان، من المواطنين الحفاظ على هدوئهم أثناء سماعهم أصوات الإنذار الجوي، والتحرك نحو الأدوار السفلية للحفاظ على حياتهم في حالات الخطر.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر عدة طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة فورونيج
https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-19-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-1096031528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/82/1045478266_0:643:2049:2179_1920x0_80_0_0_6a5ab502158db93704d071a5e37656af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على البنى التحتية المدنية في مدينة قازان
09:27 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 21.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.
وطلبت السلطات المحلية في قازان، من المواطنين الحفاظ على هدوئهم أثناء سماعهم أصوات الإنذار الجوي، والتحرك نحو الأدوار السفلية للحفاظ على حياتهم في حالات الخطر.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.