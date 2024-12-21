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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-على-البنى-التحتية-المدنية-في-مدينة-قازان-1096034293.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على البنى التحتية المدنية في مدينة قازان
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على البنى التحتية المدنية في مدينة قازان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T09:27+0000
2024-12-21T09:33+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".وطلبت السلطات المحلية في قازان، من المواطنين الحفاظ على هدوئهم أثناء سماعهم أصوات الإنذار الجوي، والتحرك نحو الأدوار السفلية للحفاظ على حياتهم في حالات الخطر.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر عدة طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة فورونيج
https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-19-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-1096031528.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على البنى التحتية المدنية في مدينة قازان

09:27 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 21.12.2024)
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.

وطلبت السلطات المحلية في قازان، من المواطنين الحفاظ على هدوئهم أثناء سماعهم أصوات الإنذار الجوي، والتحرك نحو الأدوار السفلية للحفاظ على حياتهم في حالات الخطر.
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
04:49 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يدمر عدة طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة فورونيج
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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