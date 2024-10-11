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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241011/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--1093631399.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وبيلغورود وبريانسك... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T05:22+0000
2024-10-11T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة عشر طائرات دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتدمير ثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241010/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-92-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093600496.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات

05:22 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وبيلغورود وبريانسك وكورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة عشر طائرات دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتدمير ثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أمس, 05:29 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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