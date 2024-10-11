https://sarabic.ae/20241011/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--1093631399.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وبيلغورود وبريانسك... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T05:22+0000
2024-10-11T05:22+0000
2024-10-11T05:22+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة عشر طائرات دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتدمير ثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241010/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-92-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093600496.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وبيلغورود وبريانسك وكورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة عشر طائرات دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتدمير ثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية
في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.