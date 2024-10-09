https://sarabic.ae/20241009/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1093567303.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة خلال الليل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T04:34+0000

2024-10-09T04:34+0000

2024-10-09T04:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتابع البيان: "وأسقطت الدفاعات طائرتين مسيرتين في مقاطعتي كورسك وروستوف، وواحدة في مقاطعة كراسنودار، و13 فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241008/خبير-عسكري-بريطاني-الجيش-الروسي-يقترب-من-النقاط-اللوجستية-الرئيسية-لقوات-كييف-1093562647.html

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