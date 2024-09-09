https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-الأوكرانية-حول-14-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-الروسية----1092539431.html

القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية

القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T12:06+0000

2024-09-09T12:06+0000

2024-09-09T12:06+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، لثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في بلدات ميخايلوفكا وتشيركاسكايا وكونوبيلكا و10 أوكتيابر. وتم إحباط محاولات لشن هجمات في بلدات مالايا لوكنيا وكورينيفو وكريميانو ومارتينوفكا.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 25 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت 3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك عربة "ماكس برو" أمريكية الصنع، وسيارتين.واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية والعمليات النشطة للقوات الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 22 و61 ولواءي الهجوم الجوي 80 و82 واللواء الهجومي 92 ولواء "غايغر" 152 ولواء الأمن 1004 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيشنيفكا وفنيزابنوي وجيفو وكوساك لوكنيا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وأوبوخوفكا، وسفيردليكوفو، وسناغوست.واستهدفت القوات الجوية، والصاروخية، والعمليات التكتيكية مناطق تمركز المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، واحتياطيات الألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و41 و80 و82 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 و119 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبول، وبيلوفودي وبويارو ليزاتشي، وباسوفكا، وغلوخوف، وكوندراتوفكا، ولوكنيا، وسفيسا، وفلاديميروفكا، وبيرفومايسكو، وسومي، ويوناكوفكا، ويامبول.وفي المجمل، خلال المعارك باتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 11400 عسكري، و89 دبابة و42 عربة قتال مشاة، و74 ناقلة جند مدرعة و635 مركبة قتالية مدرعة و371 مركبة و85 قطعة مدفعية و24 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق، منها 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس"، و8 قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل وتحميل و22 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات مضادة للبطاريات ورادارين للدفاع الجوي و8 وحدات من المعدات الهندسية ومركبتين هندسيتين ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية

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