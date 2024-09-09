القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية

عربي
لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-الأوكرانية-حول-14-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-الروسية----1092539431.html
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T12:06+0000
2024-09-09T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، لثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في بلدات ميخايلوفكا وتشيركاسكايا وكونوبيلكا و10 أوكتيابر. وتم إحباط محاولات لشن هجمات في بلدات مالايا لوكنيا وكورينيفو وكريميانو ومارتينوفكا.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 25 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت 3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك عربة "ماكس برو" أمريكية الصنع، وسيارتين.واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية والعمليات النشطة للقوات الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 22 و61 ولواءي الهجوم الجوي 80 و82 واللواء الهجومي 92 ولواء "غايغر" 152 ولواء الأمن 1004 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيشنيفكا وفنيزابنوي وجيفو وكوساك لوكنيا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وأوبوخوفكا، وسفيردليكوفو، وسناغوست.واستهدفت القوات الجوية، والصاروخية، والعمليات التكتيكية مناطق تمركز المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، واحتياطيات الألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و41 و80 و82 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 و119 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبول، وبيلوفودي وبويارو ليزاتشي، وباسوفكا، وغلوخوف، وكوندراتوفكا، ولوكنيا، وسفيسا، وفلاديميروفكا، وبيرفومايسكو، وسومي، ويوناكوفكا، ويامبول.وفي المجمل، خلال المعارك باتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 11400 عسكري، و89 دبابة و42 عربة قتال مشاة، و74 ناقلة جند مدرعة و635 مركبة قتالية مدرعة و371 مركبة و85 قطعة مدفعية و24 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق، منها 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس"، و8 قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل وتحميل و22 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات مضادة للبطاريات ورادارين للدفاع الجوي و8 وحدات من المعدات الهندسية ومركبتين هندسيتين ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
https://sarabic.ae/20240909/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ممريك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092533833.html
https://sarabic.ae/20240909/عسكري-أوكراني-قواتنا-تتكبد-خسائر-فادحة-وفرار-لجنودنا-من-خطوط-الجبهة-1092525771.html
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092516547.html
https://sarabic.ae/20240908/خبير-عسكري-الهجوم-الروسي-في-دونباس-أدى-إلى-تسريع-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1092514300.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_942b21807ed2eb6392b433f3ce9c0593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية

12:06 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، لثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في بلدات ميخايلوفكا وتشيركاسكايا وكونوبيلكا و10 أوكتيابر. وتم إحباط محاولات لشن هجمات في بلدات مالايا لوكنيا وكورينيفو وكريميانو ومارتينوفكا.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 25 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت 3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك عربة "ماكس برو" أمريكية الصنع، وسيارتين.

وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات، التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:47 GMT
واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية والعمليات النشطة للقوات الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 22 و61 ولواءي الهجوم الجوي 80 و82 واللواء الهجومي 92 ولواء "غايغر" 152 ولواء الأمن 1004 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيشنيفكا وفنيزابنوي وجيفو وكوساك لوكنيا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وأوبوخوفكا، وسفيردليكوفو، وسناغوست.
واستهدفت القوات الجوية، والصاروخية، والعمليات التكتيكية مناطق تمركز المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، واحتياطيات الألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و41 و80 و82 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 و119 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبول، وبيلوفودي وبويارو ليزاتشي، وباسوفكا، وغلوخوف، وكوندراتوفكا، ولوكنيا، وسفيسا، وفلاديميروفكا، وبيرفومايسكو، وسومي، ويوناكوفكا، ويامبول.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري أوكراني: قواتنا تتكبد خسائر فادحة وفرار لجنودنا من خطوط الجبهة
04:42 GMT

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 240 عسكريا، و13 مركبة مدرعة منها دبابتان، و11 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن مدفعية ومحطة للحرب الإلكترونية، و10 مركبات.

جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 15:16 GMT
وفي المجمل، خلال المعارك باتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 11400 عسكري، و89 دبابة و42 عربة قتال مشاة، و74 ناقلة جند مدرعة و635 مركبة قتالية مدرعة و371 مركبة و85 قطعة مدفعية و24 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق، منها 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس"، و8 قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل وتحميل و22 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات مضادة للبطاريات ورادارين للدفاع الجوي و8 وحدات من المعدات الهندسية ومركبتين هندسيتين ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: الهجوم الروسي في دونباس أدى إلى تسريع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 13:46 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала