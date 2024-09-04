https://sarabic.ae/20240904/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-كييف-خططت-لتفجير-قنبلة-عن-بعد-بمحطة-كورسك-النووية-الروسية-1092373788.html
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد أسير الحرب ميخائيل سكودا، الذي ينتمي إلى اللواء 82 لقوات المظلات الأوكرانية، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي كلف قواته بمهمة... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T03:28+0000
2024-09-04T03:28+0000
2024-09-04T03:29+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091885681_76:0:1834:989_1920x0_80_0_0_edf8750696c7889f9ad2aba298b0de08.jpg
بيلغورود - سبوتنيك. وقال سكودا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن سيرسكي زار موقع سرية الاستطلاع التاسعة التابعة للواء في 5 آب/أغسطس، مضيفًا: "قال (سيرسكي) إننا يجب أن نخترق بسرعة منطقة كورسك إلى محطة الطاقة النووية".وأضاف السجين أنه بعد مغادرة سيرسكي، بدأ العسكريون يسألون قادتهم عن سبب حاجتهم إلى الاستيلاء على المحطة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة. وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240903/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-حصيلة-الخسائر-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092358251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091885681_296:0:1615:989_1920x0_80_0_0_c796321992efc529d854c09ef69b6ec7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
03:28 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 03:29 GMT 04.09.2024)
أكد أسير الحرب ميخائيل سكودا، الذي ينتمي إلى اللواء 82 لقوات المظلات الأوكرانية، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي كلف قواته بمهمة اقتحام محطة كورسك للطاقة النووية وزرع المتفجرات هناك بغرض إلقاء اللوم على روسيا.
بيلغورود - سبوتنيك
. وقال سكودا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن سيرسكي زار موقع سرية الاستطلاع التاسعة التابعة للواء في 5 آب/أغسطس، مضيفًا: "قال (سيرسكي) إننا يجب أن نخترق بسرعة منطقة كورسك إلى محطة الطاقة النووية".
وأضاف السجين أنه بعد مغادرة سيرسكي، بدأ العسكريون يسألون قادتهم عن سبب حاجتهم إلى الاستيلاء على المحطة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.