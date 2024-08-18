https://sarabic.ae/20240818/القوات-الروسية-تقضي-على-16-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091858965.html
القوات الروسية تقضي على 16 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك.. فيديو
القوات الروسية تقضي على 16 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح ممثل السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت وحدة معادية أوكرانية في مقاطعة كورسك. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T07:22+0000
2024-08-18T07:22+0000
2024-08-18T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ممثل السلطات الأمنية الروسية خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تدمير مجموعة من ستة عشر جنديا من الكتيبة الهجومية المنفصلة 225 التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من قرية كريميانو في مقاطعة كورسك".وأوضح الممثل أنه تم القضاء على وحدة العدو في الغابة، وهو ما أكدته لقطات ملتقطة من طائرة مسيرة. وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسكالعملية العسكرية الروسية الخاصةوقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جند-أوكرانية-بسلاح-فتاكفيديو-1091857462.html
سبوتنيك عربي
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روسيا
القوات الروسية تقضي على 16 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك.. فيديو
07:22 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 18.08.2024)
صرح ممثل السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت وحدة معادية أوكرانية في مقاطعة كورسك.
وجاءت تصريحات ممثل السلطات الأمنية الروسية خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تم تدمير مجموعة من ستة عشر جنديا من الكتيبة الهجومية المنفصلة 225 التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من قرية كريميانو في مقاطعة كورسك".
وأوضح الممثل أنه تم القضاء على وحدة العدو في الغابة، وهو ما أكدته لقطات ملتقطة من طائرة مسيرة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.