https://sarabic.ae/20240818/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جند-أوكرانية-بسلاح-فتاكفيديو-1091857462.html
القوات الروسية تدمر ناقلة جند أوكرانية بسلاح فتاك..فيديو
القوات الروسية تدمر ناقلة جند أوكرانية بسلاح فتاك..فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر تدمير ناقلة جند تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت متواجدة على الحدود المحاذية لمقاطعة كورسك الروسية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T06:31+0000
2024-08-18T06:31+0000
2024-08-18T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان مرفق مع الفيديو المنشور على صفحتها الخاصة على منصة "تيلغرام" أن أفراداً من الجيش الروسي استهدفوا ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بذخيرة "لانتسيت" كانت تتواجد في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. وتابع البيان أن "وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات الشمال رصدت ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الاستطلاع الجوي".وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التأكد "تم إصابة الهدف المكتشف باستخدام ذخيرة لانسيت".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
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روسيا
القوات الروسية تدمر ناقلة جند أوكرانية بسلاح فتاك..فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر تدمير ناقلة جند تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت متواجدة على الحدود المحاذية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان مرفق مع الفيديو المنشور على صفحتها الخاصة على منصة "تيلغرام" أن أفراداً من الجيش الروسي استهدفوا ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بذخيرة "لانتسيت" كانت تتواجد في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتابع البيان أن "وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات الشمال رصدت ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الاستطلاع الجوي".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التأكد "تم إصابة الهدف المكتشف باستخدام ذخيرة لانسيت".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.