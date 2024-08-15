https://sarabic.ae/20240815/خبير-أمريكا-متورطة-بالهجوم-على-روسيا-وانتصار-بوتين-في-كورسك-سيشكل-الضربة-القاضية-للغرب--1091791885.html

خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغرب

خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغرب

سبوتنيك عربي

رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسان الأشمر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشكل مباشر في الهجوم على روسيا، ويبرز ذلك بشكل واضح... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T18:41+0000

2024-08-15T18:41+0000

2024-08-15T18:41+0000

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وأضاف الأشمر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أوكرانيا تعمل بمعلومات تقدّمها المخابرات الأمريكية عبر الأقمار الصناعية وهو ما يؤكّد دور واشنطن في هذه الأزمة".وأشار الأشمر إلى أنّه "مهما حاول الغرب من التنصّل من هذه الأعمال التخريبية، إلا أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنجز بمجهود فردي ولا شك أن هناك دورًا كبيرًا للأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والأمريكية".وأوضح أنّه "كلما ثبت أن أمريكا متورطة بشكل مباشر في الهجوم على روسيا، اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إنهاء هذه الأزمة، على اعتبار أنّ الشارع الغربي يرفضها، وبالتالي فإنّ المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا كبيرًا مباشرًا بين الغرب وروسيا ليصار بعدها إلى التوجه نحو التسوية". وأضاف أنّه "بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية فإن الوضع في أوروبا سيكون مهددا بالتفجر ولن يكون هناك حل إلا وفقًا للشروط الروسية، خصوصاً وأنّ انتصار روسيا في كورسك سيشكل ضربة قاضية للغرب".

https://sarabic.ae/20240815/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-المحتمل-بعد-الهجوم-على-كورسك-1091791609.html

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