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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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راديو
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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المقهى الثقافي
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
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لقاء سبوتنيك
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183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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عرب بوينت بودكاست
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغرب
خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغرب
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسان الأشمر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشكل مباشر في الهجوم على روسيا، ويبرز ذلك بشكل واضح... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T18:41+0000
2024-08-15T18:41+0000
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وأضاف الأشمر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أوكرانيا تعمل بمعلومات تقدّمها المخابرات الأمريكية عبر الأقمار الصناعية وهو ما يؤكّد دور واشنطن في هذه الأزمة".وأشار الأشمر إلى أنّه "مهما حاول الغرب من التنصّل من هذه الأعمال التخريبية، إلا أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنجز بمجهود فردي ولا شك أن هناك دورًا كبيرًا للأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والأمريكية".وأوضح أنّه "كلما ثبت أن أمريكا متورطة بشكل مباشر في الهجوم على روسيا، اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إنهاء هذه الأزمة، على اعتبار أنّ الشارع الغربي يرفضها، وبالتالي فإنّ المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا كبيرًا مباشرًا بين الغرب وروسيا ليصار بعدها إلى التوجه نحو التسوية". وأضاف أنّه "بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية فإن الوضع في أوروبا سيكون مهددا بالتفجر ولن يكون هناك حل إلا وفقًا للشروط الروسية، خصوصاً وأنّ انتصار روسيا في كورسك سيشكل ضربة قاضية للغرب".
https://sarabic.ae/20240815/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-المحتمل-بعد-الهجوم-على-كورسك-1091791609.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغرب

18:41 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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حصري
رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسان الأشمر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشكل مباشر في الهجوم على روسيا، ويبرز ذلك بشكل واضح عبر مختلف أنواع السلاح التي تقدمها الإدارة الأمريكية لنظام كييف".
وأضاف الأشمر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "أوكرانيا تعمل بمعلومات تقدّمها المخابرات الأمريكية عبر الأقمار الصناعية وهو ما يؤكّد دور واشنطن في هذه الأزمة".

وأشار الأشمر إلى أنّه "قد يكون هناك دور كبير لواشنطن في تفجير "التيار الشمالي"، إذ أنّ الادارة الأمريكية تحاول المساهمة في محاولة كسر روسيا أمام العالم".

وأشار الأشمر إلى أنّه "مهما حاول الغرب من التنصّل من هذه الأعمال التخريبية، إلا أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنجز بمجهود فردي ولا شك أن هناك دورًا كبيرًا للأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والأمريكية".
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
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وأوضح أنّه "كلما ثبت أن أمريكا متورطة بشكل مباشر في الهجوم على روسيا، اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إنهاء هذه الأزمة، على اعتبار أنّ الشارع الغربي يرفضها، وبالتالي فإنّ المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا كبيرًا مباشرًا بين الغرب وروسيا ليصار بعدها إلى التوجه نحو التسوية".

وبيّن في هذا الإطار أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطالما أكّد أنّه لا يمكن التفاوض إلا ضمن الشروط التي حددها، وخصوصاً أنّ موسكو استطاعت تحرير أراضيها في دونيتسك ولوغانسك، ما جعل كييف مهددة بخسارة جزء كبير من جيشها".

وأضاف أنّه "بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية فإن الوضع في أوروبا سيكون مهددا بالتفجر ولن يكون هناك حل إلا وفقًا للشروط الروسية، خصوصاً وأنّ انتصار روسيا في كورسك سيشكل ضربة قاضية للغرب".
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