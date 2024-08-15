https://sarabic.ae/20240815/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تعرف-كيف-سترد-روسيا-على-هجوم-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1091789117.html

البيت الأبيض: واشنطن لا تعرف كيف سترد روسيا على هجوم أوكرانيا في مقاطعة كورسك

البيت الأبيض: واشنطن لا تعرف كيف سترد روسيا على هجوم أوكرانيا في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف كيف سترد روسيا على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T16:55+0000

2024-08-15T16:55+0000

2024-08-15T16:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيربي للصحفيين تعليقا على رد موسكو المحتمل على الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على مقاطعة كورسك والذي أسفر عن مقتل مدنيين: "من الصعب أن نقول. لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما سيفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".كما وجد كيربي صعوبة في الإجابة عن سؤال حول "ما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية، في رأي واشنطن، قادرة على الحفاظ على وجودها في مقاطعة كورسك"، مشيرا إلى أنه غير مؤهل لمناقشة هذا الموضوع.وقال: "لا أستطيع ولن أتحدث عن عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، ولست في وضع يسمح لي بذلك، ولا أستطيع الحكم على نواياهم وأهدافهم النهائية، وكذلك قدرتهم على تحقيق هذه الأهداف".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240815/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091758781.html

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