https://sarabic.ae/20240815/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091758781.html
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "سو-34"، وهي تقوم باستهداف وحدة عسكرية أوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T08:22+0000
2024-08-15T08:22+0000
2024-08-15T08:22+0000
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ويُظهر الفيديو، الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، قيام مقاتلة "سو-34" الروسية، بقصف وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "سو-34"، وهي تقوم باستهداف وحدة عسكرية أوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
ويُظهر الفيديو، الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، قيام مقاتلة "سو-34" الروسية، بقصف وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.