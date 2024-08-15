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المقهى الثقافي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091758781.html
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "سو-34"، وهي تقوم باستهداف وحدة عسكرية أوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T08:22+0000
2024-08-15T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ويُظهر الفيديو، الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، قيام مقاتلة "سو-34" الروسية، بقصف وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
https://sarabic.ae/20240713/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مصنعا-لإنتاج-المتفجرات-ومحطة-رادار-تابعة-لنظام-كييف-1090751374.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

08:22 GMT 15.08.2024
© Ministry of defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورسو 34 تلقي قنابل
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Ministry of defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "سو-34"، وهي تقوم باستهداف وحدة عسكرية أوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
ويُظهر الفيديو، الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، قيام مقاتلة "سو-34" الروسية، بقصف وحدة عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لقوات نظام كييف، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج المتفجرات ومحطة رادار تابعة لنظام كييف
13 يوليو, 11:49 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو
"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضرأمس, 13:46 GMT
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