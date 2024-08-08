https://sarabic.ae/20240808/مشاهد-لقيام-طائرات-تكتيكية-روسية-بضرب-المعدات-الأوكرانية-على-حدود-كورسك-فيديو-1091536894.html

مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو

مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طائرات من طراز "سو-34" بتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، بقنابل "فاب-500". 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T10:42+0000

2024-08-08T10:42+0000

2024-08-08T10:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "نفذت أطقم طائرات من طراز "سو-34" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات جوية ضد معدات عسكرية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".أوضح البيان أنه "بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت الأطقم بسلام إلى المطار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-أوقفت-ودمرت-الوحدات-الأوكرانية-التي-حاولت-الدخول-في-كورسك-1091533494.html

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