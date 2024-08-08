https://sarabic.ae/20240808/مشاهد-لقيام-طائرات-تكتيكية-روسية-بضرب-المعدات-الأوكرانية-على-حدود-كورسك-فيديو-1091536894.html
مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو
مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طائرات من طراز "سو-34" بتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، بقنابل "فاب-500". 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:42+0000
2024-08-08T10:42+0000
2024-08-08T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088853047_0:32:1577:919_1920x0_80_0_0_f4f0c1ad416788ce92874b771c0c2628.png
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت أطقم طائرات من طراز "سو-34" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات جوية ضد معدات عسكرية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".أوضح البيان أنه "بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت الأطقم بسلام إلى المطار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-أوقفت-ودمرت-الوحدات-الأوكرانية-التي-حاولت-الدخول-في-كورسك-1091533494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088853047_115:0:1340:919_1920x0_80_0_0_32808d267312bfba3cbb65bf0bb54248.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طائرات من طراز "سو-34" بتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، بقنابل "فاب-500".
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت أطقم طائرات من طراز "سو-34" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات جوية ضد معدات عسكرية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أنه "تم تنفيذ الضربات باستخدام قنابل "فاب-500" المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".
أوضح البيان أنه "بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت الأطقم بسلام إلى المطار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.