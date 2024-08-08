https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-أوقفت-ودمرت-الوحدات-الأوكرانية-التي-حاولت-الدخول-في-كورسك-1091533494.html

الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك

الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T08:52+0000

2024-08-08T08:52+0000

2024-08-08T09:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "تواصل وحدات من مجموعة "الشمال"، إلى جانب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تدمير التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سودجينسكي وكورينفسكي في مقاطعة كورسك، المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، فقد "العدو ما يصل إلى 400 عسكري و32 مركبة مدرعة".البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسكوبحسب بيان الدفاع، فإن "عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".وقالت الدفاع الروسية: "في المجموع، منذ بدء الأعمال العدائية في اتجاه كورسك، بلغت خسائر العدو 660 عسكريا و 82 مركبة مدرعة، بما في ذلك".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

https://sarabic.ae/20240808/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-القصاص-سيكون-أفضل-ذكرى-لضحايا-الهجوم-الأوكراني-على-كورسك-1091528786.html

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