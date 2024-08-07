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https://sarabic.ae/20240807/البيت-الأبيض-أمريكا-ستطلب-من-كييف-توضيحات-بشأن-الأحداث-في-مقاطعة-كورسك-1091518290.html
البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسك
البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تعتزم طلب توضيحات من كييف بشأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T15:25+0000
2024-08-07T15:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "آخر شيء أود إضافته هو أننا نعتزم الاتصال بشركائنا الأوكرانيين للحصول على فهم أفضل لما حدث".وقال: "سياستنا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية لم تتغير على الإطلاق".وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
https://sarabic.ae/20240807/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع--بيلاؤسوف-وشويغو-وبورتنيكوف-وغيراسيموف-لمناقشة-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-1091515461.html
https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-3-طائرات-بدون-طيار-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091492902.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسك

15:25 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تعتزم طلب توضيحات من كييف بشأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "آخر شيء أود إضافته هو أننا نعتزم الاتصال بشركائنا الأوكرانيين للحصول على فهم أفضل لما حدث".

وأضاف أن موقف واشنطن بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية في ضوء الهجوم على مقاطعة كورسك لم يتغير.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك
14:19 GMT
وقال: "سياستنا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية لم تتغير على الإطلاق".
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
03:39 GMT
وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
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