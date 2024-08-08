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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-القصاص-سيكون-أفضل-ذكرى-لضحايا-الهجوم-الأوكراني-على-كورسك-1091528786.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: القصاص سيكون أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على كورسك
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: القصاص سيكون أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على كورسك
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، هي القصاص المدروس بعناية. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T05:43+0000
2024-08-08T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف على قناته في "تلغرام"، في إشارة إلى الأحداث في كورسك: "ذكرى مشرقة للقتلى العسكريين والمدنيين، كل من تعرضوا لوابل نيران النازيين الجدد. أفضل ذكرى لهم هي القصاص المدروس بعناية. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".وأضاف: "الآن يمكننا ويجب علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع علانية، دون خجل أو مجاملات دبلوماسية. يجب أن تزيل العملية الإرهابية التي قام بها البانديريين أي محرمات من هذا الموضوع. ليدرك الجميع، بما في ذلك الأوغاد الإنجليز، هذا الأمر: لن نتوقف إلا عندما نجده مقبولاً ومربحاً".بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاقوأردف بالقول: "أسباب وأهداف العملية الإرهابية التي قام بها الأوكرانيون في كورسك قد تم عرضها بالتفصيل وبشكل موضوعي في التحليلات. وهي تشمل الرغبة في إظهار بقايا قواتهم المتناقصة لأسيادهم من أجل الحصول على حصة جديدة من المال والسلاح، ومحاولة لتقليص تشكيلاتنا القتالية على خط المواجهة الرئيسي بسحب بعض قواتنا إلى كورسك وبيلغورود، وكذلك تحويل معلومات مؤقتة إلى انتصار".البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسكوأشار إلى أنه "من الضروري استخلاص درس جاد مما حدث والوفاء بما وعد به رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة، هزيمة العدو وتدميره بلا رحمة"."هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسكوفي وقت سابق، أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
https://sarabic.ae/20240807/حاكم-بيلغورود-إصابة-شخصين-بقصف-أوكراني-استهدف-بلدة-ياسني-زوري-في-المقاطعة-1091527356.html
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روسيا, العالم

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: القصاص سيكون أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على كورسك

05:43 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، هي القصاص المدروس بعناية.
وقال ميدفيديف على قناته في "تلغرام"، في إشارة إلى الأحداث في كورسك: "ذكرى مشرقة للقتلى العسكريين والمدنيين، كل من تعرضوا لوابل نيران النازيين الجدد. أفضل ذكرى لهم هي القصاص المدروس بعناية. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

وكتب ميدفيديف أنه بعد أن هاجمت كييف كورسك، يمكن لروسيا ويجب عليها أن تذهب إلى أراضي أوكرانيا التي لا تزال موجودة.

وأضاف: "الآن يمكننا ويجب علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع علانية، دون خجل أو مجاملات دبلوماسية. يجب أن تزيل العملية الإرهابية التي قام بها البانديريين أي محرمات من هذا الموضوع. ليدرك الجميع، بما في ذلك الأوغاد الإنجليز، هذا الأمر: لن نتوقف إلا عندما نجده مقبولاً ومربحاً".
بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق

وتابع ميدفيديف: "هناك نتيجة سياسية وقانونية مهمة أخرى لما حدث. فمن الآن فصاعداً، يجب أن تكتسب العملية العسكرية الخاصة طابعاً علنياً يتجاوز الحدود الإقليمية. لم تعد مجرد عملية لاستعادة أراضينا الرسمية ومعاقبة النازيين. من الممكن والضروري الذهاب إلى أراضي أوكرانيا التي لا تزال موجودة. إلى أوديسا، إلى خاركوف، إلى دنيبروبتروفسك، إلى نيكولاييف. إلى كييف وما بعدها".

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أمس, 23:49 GMT
وأردف بالقول: "أسباب وأهداف العملية الإرهابية التي قام بها الأوكرانيون في كورسك قد تم عرضها بالتفصيل وبشكل موضوعي في التحليلات. وهي تشمل الرغبة في إظهار بقايا قواتهم المتناقصة لأسيادهم من أجل الحصول على حصة جديدة من المال والسلاح، ومحاولة لتقليص تشكيلاتنا القتالية على خط المواجهة الرئيسي بسحب بعض قواتنا إلى كورسك وبيلغورود، وكذلك تحويل معلومات مؤقتة إلى انتصار".
البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسك
وأشار إلى أنه "من الضروري استخلاص درس جاد مما حدث والوفاء بما وعد به رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة، هزيمة العدو وتدميره بلا رحمة".
"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
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