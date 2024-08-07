https://sarabic.ae/20240807/حاكم-بيلغورود-إصابة-شخصين-بقصف-أوكراني-استهدف-بلدة-ياسني-زوري-في-المقاطعة-1091527356.html
حاكم بيلغورود: إصابة شخصين بقصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة
حاكم بيلغورود: إصابة شخصين بقصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T23:49+0000
2024-08-07T23:49+0000
2024-08-07T23:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في حسابه على "تليغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية ياسني زوري في منطقة بيلغورودسكي. وأصيب شخصان".وقال إن الجرحى يتلقون المساعدة اللازمة.وأضاف غلادكوف أن منزلاً وأربع سيارات تضررت في البلدة نتيجة القصف.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1091186822.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حاكم بيلغورود: إصابة شخصين بقصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة
23:49 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 23:50 GMT 07.08.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غلادكوف في حسابه على "تليغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية ياسني زوري في منطقة بيلغورودسكي. وأصيب شخصان".
وقال إن الجرحى يتلقون المساعدة اللازمة.
وأضاف غلادكوف أن منزلاً وأربع سيارات تضررت في البلدة نتيجة القصف.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.