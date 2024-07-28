https://sarabic.ae/20240728/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1091186822.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود وطائرتين... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T05:20+0000
2024-07-28T05:20+0000
2024-07-28T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091183979.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود وطائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة كورسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا".
وأضاف البيان: "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.