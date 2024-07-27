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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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صدى الحياة
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09:30 GMT
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091183979.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في أجواء مقاطعة... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T21:23+0000
2024-07-27T21:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 27 يوليو/تموز من هذا العام، حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-قوات-كييف-خسائر-بلغت-نحو-ألفي-عسكري-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1091171345.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

21:23 GMT 27.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في أجواء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 27 يوليو/تموز من هذا العام، حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تكبيد قوات كييف خسائر بنحو ألفي عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية
11:44 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"17:33 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزةأمس, 08:02 GMT
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