https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091183979.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في أجواء مقاطعة... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T21:23+0000
2024-07-27T21:23+0000
2024-07-27T21:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 27 يوليو/تموز من هذا العام، حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-قوات-كييف-خسائر-بلغت-نحو-ألفي-عسكري-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1091171345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في أجواء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 27 يوليو/تموز من هذا العام، حوالي الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.