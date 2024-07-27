https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-قوات-كييف-خسائر-بلغت-نحو-ألفي-عسكري-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1091171345.html
الدفاع الروسية تعلن تكبيد قوات كييف خسائر بنحو ألفي عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية
الدفاع الروسية تعلن تكبيد قوات كييف خسائر بنحو ألفي عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بالقضاء على نحو 1910 عسكريين أوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T11:44+0000
2024-07-27T11:44+0000
2024-07-27T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات مجموعة "الشمال" نجحت في تكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 165 عسكريا.وتابعت الوزارة في بيانها أن "عمليات وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية أسفرت عن تكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 570 عسكريا"، مضيفة أن "وحدات تجمع "المركز" حيدت نحو 425 عسكريا، كما تمكنت قوات مجموعة "الشرق" من القضاء على نحو 125 عسكريًا تابعا للقوات الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240727/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-محطتين-للحرب-الإلكترونية-ومخازن-لأسلحة-الطائرات--1091170287.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تكبيد قوات كييف خسائر بنحو ألفي عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية
11:44 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 27.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بالقضاء على نحو 1910 عسكريين أوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات مجموعة "الشمال" نجحت في تكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 165 عسكريا.
وتابعت الوزارة في بيانها أن "عمليات وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية أسفرت عن تكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 570 عسكريا"، مضيفة أن "وحدات تجمع "المركز" حيدت نحو 425 عسكريا، كما تمكنت قوات مجموعة "الشرق" من القضاء على نحو 125 عسكريًا تابعا للقوات الأوكرانية".
وأضاف بيان الوزارة أن عمليات قوات مجموعة "دنيبر" أسفرت عن "خسائر للقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 85 عسكريا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.