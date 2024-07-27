https://sarabic.ae/20240727/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-محطتين-للحرب-الإلكترونية-ومخازن-لأسلحة-الطائرات--1091170287.html
طائرات تكتيكية روسية تستهدف محطتين أوكرانيتين للحرب الإلكترونية ومخازن لأسلحة الطائرات
طائرات تكتيكية روسية تستهدف محطتين أوكرانيتين للحرب الإلكترونية ومخازن لأسلحة الطائرات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنًا لأسلحة الطائرات ومخزنًا للذخيرة، ضمن نطاق العملية العسكرية... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T11:04+0000
2024-07-27T11:04+0000
2024-07-27T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنًا لأسلحة الطائرات ومخزنًا للذخيرة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 165 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155، و4 مدافع هاوتزر "دي 30"، ومستودعين للذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 540 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطارية من طراز "آن/تي بي كيو-36"، ومحطة "إنكلاف-إن".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية"إف-16" الأمريكية تكون هدفا مشروعا لروسيا إذا هاجمت أراضيها
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https://sarabic.ae/20240727/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091164676.html
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روسيا
طائرات تكتيكية روسية تستهدف محطتين أوكرانيتين للحرب الإلكترونية ومخازن لأسلحة الطائرات
11:04 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 11:38 GMT 27.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنًا لأسلحة الطائرات ومخزنًا للذخيرة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنًا لأسلحة الطائرات ومخزنًا للذخيرة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 10 صواريخ من طراز "هيمارس" و81 طائرة مسيرة تابعة لنظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 165 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155، و4 مدافع هاوتزر "دي 30"، ومستودعين للذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية الجمهورية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 540 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطارية من طراز "آن/تي بي كيو-36"، ومحطة "إنكلاف-إن".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.