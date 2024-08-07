https://sarabic.ae/20240807/هذا-جنون--خبير-غربي-يدين-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091522605.html

"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك يهدف إلى خلق ضجيج إعلامي وصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T18:22+0000

2024-08-07T18:22+0000

2024-08-07T18:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9648bb3660c3a34ebe05568305b46d2f.jpg

وقال باوز: "لا تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن تسلل انتحاري واسع النطاق للقوات المسلحة الأوكرانية عبر الحدود إلى مقاطعة كورسك، كل هذا مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الجبهة المنهارة في الشرق، حيث تتقدم روسيا في العديد من المناطق".وأشار باوز إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تكبدت بالفعل خسائر فادحة خلال هذا الهجوم، خاصة فيما يتعلق بالدبابات التي تعتبر ذات قيمة عالية للجيش الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

https://sarabic.ae/20240807/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع--بيلاؤسوف-وشويغو-وبورتنيكوف-وغيراسيموف-لمناقشة-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-1091515461.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا