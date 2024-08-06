https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأوكراني-يهاجم-سيارة-إسعاف-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091490745.html
الجيش الأوكراني يهاجم سيارة إسعاف في مقاطعة كورسك الروسية
الجيش الأوكراني يهاجم سيارة إسعاف في مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
هاجم الجيش الأوكراني سيارة إسعاف بواسطة طائرة مسيرة بالقرب من بلدة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، مما أسفر عن مقتل السائق والمسعف، وفقًا لما أعلنه القائم... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T21:18+0000
2024-08-06T21:18+0000
2024-08-06T21:18+0000
إسعاف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال سميرنوف على تطبيق تليجرام: "النازيون الأوكرانيون هاجموا سيارة إسعاف باستخدام طائرة مسيرة بالقرب من سودجا. قُتل السائق والمسعف، وأصيب الطبيب بجروح. أطباؤنا هم أبطال حقيقيون، والإرهابيون الذين يهاجمون سيارات الإسعاف سيلاقون جزاءهم بالتأكيد".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-26-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-كورسك-خلال-الليل-1091454057.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
إسعاف, الجيش الأوكراني, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسعاف, الجيش الأوكراني, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الأوكراني يهاجم سيارة إسعاف في مقاطعة كورسك الروسية
هاجم الجيش الأوكراني سيارة إسعاف بواسطة طائرة مسيرة بالقرب من بلدة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، مما أسفر عن مقتل السائق والمسعف، وفقًا لما أعلنه القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف.
وقال سميرنوف على تطبيق تليجرام: "النازيون الأوكرانيون هاجموا سيارة إسعاف باستخدام طائرة مسيرة بالقرب من سودجا. قُتل السائق والمسعف، وأصيب الطبيب بجروح. أطباؤنا هم أبطال حقيقيون، والإرهابيون الذين يهاجمون سيارات الإسعاف سيلاقون جزاءهم بالتأكيد".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.