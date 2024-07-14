https://sarabic.ae/20240714/سو-34-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-باستخدام-قنابل-فاب-3000-شديدة-الانفجار-فيديو-1090779480.html
"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة من طراز "سو 34" قامت بتدمير موقع ومقر مؤقت تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T07:20+0000
2024-07-14T07:20+0000
2024-07-14T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "طاقم مقاتلة "سو 34" الفرط صوتية ومتعددة المهام التابعة لقوات الجوفضائية الروسية استهدفت نقطة ومقر انتشار مؤقتة للعدو في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا".وتابعت الوزارة في بيانها أنه "تم تنفيذ الضربة بقنبلة جوية من طراز "فاب 3000" شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، والتي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
"سو 34" روسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا باستخدام قنابل "فاب 3000" شديدة الانفجار... فيديو
07:20 GMT 14.07.2024 (تم التحديث: 07:22 GMT 14.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة من طراز "سو 34" قامت بتدمير موقع ومقر مؤقت تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "طاقم مقاتلة "سو 34" الفرط صوتية
ومتعددة المهام التابعة لقوات الجوفضائية الروسية استهدفت نقطة ومقر انتشار مؤقتة للعدو في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا".
وتابعت الوزارة في بيانها أنه "تم تنفيذ الضربة بقنبلة جوية من طراز "فاب 3000" شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، والتي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.