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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كواليس السينما
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إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو
إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل روسيا تعزيز قواتها الجوية بنسخ مطورة من الطائرات الحربية، التي يمكنها الهيمنة على الأجواء في المستقبل، ويشمل ذلك 5 طرازات حديثة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T20:43+0000
2024-08-12T20:43+0000
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وبمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، الذي يوافق الـ12 من أغسطس/ آب من كل عام، نستعرض الطرازات الخمسة من الطائرات الحربية الروسية، التي تم إنتاج نسخ مطورة منها تمكنت من إثبات كفاءة عالية خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وشملت الطائرات "سو-30 إس إم 2"، وهي نسخة مطورة من المقاتلة متعددة المهام "سو-30"، و"سو-35 إس" التي تم تطويرها من مقاتلة الجيل الرابع "سو-35"، التي تمتلك قدرات عالية على المناورة ورادارا وتقنيات طيران متطورة تنتمي للجيل الـ"4 ++".كما أن المقاتلة والقاذفة "سو-34" تم تطوير نسخة منها هي "سو-34 إم"، التي تم تزويدها بأنظمة حرب إلكترونية متطورة وتقنيات طيران ورادار وأنظمة تصويب متطورة.وفي المرتبة الـ4 تأتي المقاتلة "ميغ-31"، التي طورت روسيا نسخة منها تحمل اسم "ميغ-31 بي إم"، المزودة برادار المسح الإلكتروني وأنظمة ملاحة وتقنيات طيران متطورة.أما في المرتبة الخامسة، فتأتي المقاتلة الشبحية "سو-57"، التي تمثل أحدث مقاتلات القوات الجوية الروسية، وهي مقاتلة خارقة تنتمي إلى الجيل الخامس، ومن المقرر أن يستمر تطويرها ليشمل تزويدها بمحركات جديدة تمكنها من التحليق بسرعات تقترب من ضعفي سرعة الصوت دون الحاجة إلى تشغيل المحركات الإضافية، التي تستهلك وقود الطائرة وتزيد بصمتها الرادارية التي تجعل فرص اكتشافها أكبر.يوم القوات الجوية الروسيةتمثل القوات الجوية الروسية فرع الجيش الروسي المسؤول عن الحرب الجوية، وهي واحدة من أضخم وأقدم القوات الجوية في العالم ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1912.وتتولى القوات الجوية الروسية تنفيذ العديد من المهام القتالية وغير القتالية، التي تشمل تأمين الأجواء ضد أي محاولة اختراق من الطائرات المعادية، ونقل العتاد العسكري إلى ساحات القتال وتوفير الدعم الجوي للقوات المقاتلة سواء بالمهام القتالية أو توفير الدعم اللوجستي.ويضاف إلى ذلك دعم القوات الخاصة المحمولة جوا وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في وقت السلم، إضافة إلى امتلاكها أنواعا من الطائرات الهجومية والمقاتلة، التي يمكنها خوض معارك جوية ضد طائرات أخرى أو تنفيذ مهام القصف الجوي لقوات العدو ومنشآته الاستراتيجية في وقت الحرب، حيث تمتلك القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية التقليدية والنووية.
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الجوفضائية-الروسية-تتسلم-دفعة-من-قاذفات-سو-34-المطورة-1089924827.html
https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تحتفل-بمرور-112-عاما-على-تأسيس-قواتها-الجوية-1091656861.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديو

20:43 GMT 12.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
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تواصل روسيا تعزيز قواتها الجوية بنسخ مطورة من الطائرات الحربية، التي يمكنها الهيمنة على الأجواء في المستقبل، ويشمل ذلك 5 طرازات حديثة.
وبمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، الذي يوافق الـ12 من أغسطس/ آب من كل عام، نستعرض الطرازات الخمسة من الطائرات الحربية الروسية، التي تم إنتاج نسخ مطورة منها تمكنت من إثبات كفاءة عالية خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة
17 يونيو, 09:19 GMT
وشملت الطائرات "سو-30 إس إم 2"، وهي نسخة مطورة من المقاتلة متعددة المهام "سو-30"، و"سو-35 إس" التي تم تطويرها من مقاتلة الجيل الرابع "سو-35"، التي تمتلك قدرات عالية على المناورة ورادارا وتقنيات طيران متطورة تنتمي للجيل الـ"4 ++".
كما أن المقاتلة والقاذفة "سو-34" تم تطوير نسخة منها هي "سو-34 إم"، التي تم تزويدها بأنظمة حرب إلكترونية متطورة وتقنيات طيران ورادار وأنظمة تصويب متطورة.
وفي المرتبة الـ4 تأتي المقاتلة "ميغ-31"، التي طورت روسيا نسخة منها تحمل اسم "ميغ-31 بي إم"، المزودة برادار المسح الإلكتروني وأنظمة ملاحة وتقنيات طيران متطورة.
أما في المرتبة الخامسة، فتأتي المقاتلة الشبحية "سو-57"، التي تمثل أحدث مقاتلات القوات الجوية الروسية، وهي مقاتلة خارقة تنتمي إلى الجيل الخامس، ومن المقرر أن يستمر تطويرها ليشمل تزويدها بمحركات جديدة تمكنها من التحليق بسرعات تقترب من ضعفي سرعة الصوت دون الحاجة إلى تشغيل المحركات الإضافية، التي تستهلك وقود الطائرة وتزيد بصمتها الرادارية التي تجعل فرص اكتشافها أكبر.

يوم القوات الجوية الروسية

تمثل القوات الجوية الروسية فرع الجيش الروسي المسؤول عن الحرب الجوية، وهي واحدة من أضخم وأقدم القوات الجوية في العالم ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1912.
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
روسيا تحتفل بمرور 112 عاما على تأسيس قواتها الجوية
15:03 GMT
وتتولى القوات الجوية الروسية تنفيذ العديد من المهام القتالية وغير القتالية، التي تشمل تأمين الأجواء ضد أي محاولة اختراق من الطائرات المعادية، ونقل العتاد العسكري إلى ساحات القتال وتوفير الدعم الجوي للقوات المقاتلة سواء بالمهام القتالية أو توفير الدعم اللوجستي.
ويضاف إلى ذلك دعم القوات الخاصة المحمولة جوا وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في وقت السلم، إضافة إلى امتلاكها أنواعا من الطائرات الهجومية والمقاتلة، التي يمكنها خوض معارك جوية ضد طائرات أخرى أو تنفيذ مهام القصف الجوي لقوات العدو ومنشآته الاستراتيجية في وقت الحرب، حيث تمتلك القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية التقليدية والنووية.
© Sputnikميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
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Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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