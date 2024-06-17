https://sarabic.ae/20240617/القوات-الجوفضائية-الروسية-تتسلم-دفعة-من-قاذفات-سو-34-المطورة-1089924827.html

القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة

القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تسلمها دفعة جديدة من قاذفات "سو34" المطورة من مؤسسة صناعة الطائرات الموحدة التابعة لشركة "روستيخ". 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T09:19+0000

2024-06-17T09:19+0000

2024-06-17T09:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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سلاح روسيا

سو-34

مقاتلات

مقاتلات

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قامت مؤسسة صناعة الطائرات الموحدة التابعة لشركة "روستيخ"، بتزويد وزارة الدفاع الروسية بالدفعة التالية من قاذفات الخطوط الأمامية "سو-34". بعد مجموعة من اختبارات قام بها المصنع، تم تسليم الطائرات إلى القوات الروسية.وتواصل شركات الطيران التابعة لشركة "روستيخ"، عمليات التسليم الإيقاعي للطائرات العسكرية وفقًا لبرنامج الإنتاج للعام الحالي. وقد تم نقل الدفعة التالية من "سو-34" إلى القوات الجوفضائية الروسية. وهناك طلب كبير على هذه القاذفات اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.تم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير الأهداف الأرضية (وفوق الماء) والجوية، ومرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من مطار الإقلاع. وتستطيع الطائرة العمل تحت نيران العدو والإجراءات المضادة الإلكترونية ليلاً ونهاراً، في ظروف جوية بسيطة وصعبة.ويقول المدير العام لشركة"UAC"، يوري سليوسار: "اليوم، تعمل شركات "UAC" على زيادة إنتاج الطائرات، وللقيام بذلك، نقوم بتحسين العمليات التكنولوجية والتجارية في مرافق الإنتاج لدينا، وإيجاد احتياطيات إضافية لزيادة حجم الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بجذب موظفين جدد إلى المصانع، تم تعيين 600 موظف جديد في نوفوسيبيرسك منذ بداية العام".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريادبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

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https://sarabic.ae/20240523/سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089150638.html

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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سو-34, مقاتلات, مقاتلات