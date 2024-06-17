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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الجوفضائية-الروسية-تتسلم-دفعة-من-قاذفات-سو-34-المطورة-1089924827.html
القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة
القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تسلمها دفعة جديدة من قاذفات "سو34" المطورة من مؤسسة صناعة الطائرات الموحدة التابعة لشركة "روستيخ". 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T09:19+0000
2024-06-17T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
سو-34
مقاتلات
مقاتلات
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قامت مؤسسة صناعة الطائرات الموحدة التابعة لشركة "روستيخ"، بتزويد وزارة الدفاع الروسية بالدفعة التالية من قاذفات الخطوط الأمامية "سو-34". بعد مجموعة من اختبارات قام بها المصنع، تم تسليم الطائرات إلى القوات الروسية.وتواصل شركات الطيران التابعة لشركة "روستيخ"، عمليات التسليم الإيقاعي للطائرات العسكرية وفقًا لبرنامج الإنتاج للعام الحالي. وقد تم نقل الدفعة التالية من "سو-34" إلى القوات الجوفضائية الروسية. وهناك طلب كبير على هذه القاذفات اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.تم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير الأهداف الأرضية (وفوق الماء) والجوية، ومرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من مطار الإقلاع. وتستطيع الطائرة العمل تحت نيران العدو والإجراءات المضادة الإلكترونية ليلاً ونهاراً، في ظروف جوية بسيطة وصعبة.ويقول المدير العام لشركة"UAC"، يوري سليوسار: "اليوم، تعمل شركات "UAC" على زيادة إنتاج الطائرات، وللقيام بذلك، نقوم بتحسين العمليات التكنولوجية والتجارية في مرافق الإنتاج لدينا، وإيجاد احتياطيات إضافية لزيادة حجم الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بجذب موظفين جدد إلى المصانع، تم تعيين 600 موظف جديد في نوفوسيبيرسك منذ بداية العام".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريادبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20240531/مشاهد-لتدمير-سو-34-الروسية-معقلا-أوكرانيا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو--1089393290.html
https://sarabic.ae/20240523/سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089150638.html
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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سو-34, مقاتلات, مقاتلات
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سو-34, مقاتلات, مقاتلات

القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة

09:19 GMT 17.06.2024
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© flickr.com / poter.simon
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تسلمها دفعة جديدة من قاذفات "سو34" المطورة من مؤسسة صناعة الطائرات الموحدة التابعة لشركة "روستيخ".
قامت مؤسسة صناعة الطائرات الموحدة التابعة لشركة "روستيخ"، بتزويد وزارة الدفاع الروسية بالدفعة التالية من قاذفات الخطوط الأمامية "سو-34". بعد مجموعة من اختبارات قام بها المصنع، تم تسليم الطائرات إلى القوات الروسية.
وتواصل شركات الطيران التابعة لشركة "روستيخ"، عمليات التسليم الإيقاعي للطائرات العسكرية وفقًا لبرنامج الإنتاج للعام الحالي. وقد تم نقل الدفعة التالية من "سو-34" إلى القوات الجوفضائية الروسية. وهناك طلب كبير على هذه القاذفات اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا لفلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ": "تسمح قدرات الطائرة للطيارين بتنفيذ المهام بفعالية، في أي مسرح للعمليات العسكرية باستخدام أسلحة الطيران الموجهة وغير الموجهة".

القاذفة سو-34 خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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مشاهد لتدمير "سو-34" الروسية معقلا أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
31 مايو, 15:28 GMT
تم تصميم القاذفة المقاتلة "سو-34" لتدمير الأهداف الأرضية (وفوق الماء) والجوية، ومرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من مطار الإقلاع. وتستطيع الطائرة العمل تحت نيران العدو والإجراءات المضادة الإلكترونية ليلاً ونهاراً، في ظروف جوية بسيطة وصعبة.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
23 مايو, 16:27 GMT
ويقول المدير العام لشركة"UAC"، يوري سليوسار: "اليوم، تعمل شركات "UAC" على زيادة إنتاج الطائرات، وللقيام بذلك، نقوم بتحسين العمليات التكنولوجية والتجارية في مرافق الإنتاج لدينا، وإيجاد احتياطيات إضافية لزيادة حجم الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بجذب موظفين جدد إلى المصانع، تم تعيين 600 موظف جديد في نوفوسيبيرسك منذ بداية العام".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ دوريات مشتركة فوق سوريا
دبابة "تي-72" الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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