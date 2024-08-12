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https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تحتفل-بمرور-112-عاما-على-تأسيس-قواتها-الجوية-1091656861.html
روسيا تحتفل بمرور 112 عاما على تأسيس قواتها الجوية
روسيا تحتفل بمرور 112 عاما على تأسيس قواتها الجوية
سبوتنيك عربي
في عام 1997، حددت روسيا الاتحادية، يوم الـ12 من أغسطس/ آب من كل عام، ليكون يوم قواتها الجوية، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1912. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T15:03+0000
2024-08-12T15:03+0000
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وتمثل القوات الجوية الروسية فرع الجيش الروسي المسؤول عن الحرب الجوية، وهي واحدة من أضخم وأقدم القوات الجوية في العالم، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم الاثنين.ولفت التقرير إلى أن القوات الجوية الروسية تتولى تنفيذ العديد من المهام القتالية وغير القتالية، التي تشمل حماية أجواء روسيا من أي محاولة اختراق من طائرات العدو، ونقل العتاد العسكري إلى ساحات القتال وتوفير الدعم الجوي للقوات المقاتلة سواء بالمهام القتالية أو توفير الدعم اللوجستي.كما تتولى القوات الجوية الروسية دعم مهام القوات الخاصة المحمولة جوا وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في وقت السلم، إضافة إلى امتلاكها أنواعا من الطائرات الهجومية والمقاتلة، التي يمكنها خوض معارك جوية ضد طائرات أخرى أو تنفيذ مهام القصف الجوي لقوات العدو ومنشآته الاستراتيجية في وقت الحرب.وتمتلك القوات الجوية الروسية القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية التقليدية سواء كانت موجهة أو غير موجهة، إضافة إلى قدرة بعضها على استخدام الأسلحة النووية.ونشر التقرير جانبا من احتفالات القوات الجوية الروسية بيومها وبعض الطائرات المشاركة في الاحتفالات ومنها الطائرة المقاتلة "سو-25" والمقاتلة متعددة المهام "سو-30" والمقاتلة "سو-27" والطائرة المضادة للغواضات "إيل-38 إن"، والقاذفة الاستراتيجية "تو-95 إم إس"، والمروحيات مثل "مي-28" و"كا-52"، وطائرات التزود بالوقود في الجو مثل "إيل-78".
https://sarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الجوفضائية-الروسية-تتسلم-دفعة-من-قاذفات-سو-34-المطورة-1089924827.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

روسيا تحتفل بمرور 112 عاما على تأسيس قواتها الجوية

15:03 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Aleksei Danichevمقاتلات سوخوي روسية
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Aleksei Danichev
تابعنا عبر
في عام 1997، حددت روسيا الاتحادية، يوم الـ12 من أغسطس/ آب من كل عام، ليكون يوم قواتها الجوية، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1912.
وتمثل القوات الجوية الروسية فرع الجيش الروسي المسؤول عن الحرب الجوية، وهي واحدة من أضخم وأقدم القوات الجوية في العالم، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم الاثنين.
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ولفت التقرير إلى أن القوات الجوية الروسية تتولى تنفيذ العديد من المهام القتالية وغير القتالية، التي تشمل حماية أجواء روسيا من أي محاولة اختراق من طائرات العدو، ونقل العتاد العسكري إلى ساحات القتال وتوفير الدعم الجوي للقوات المقاتلة سواء بالمهام القتالية أو توفير الدعم اللوجستي.
كما تتولى القوات الجوية الروسية دعم مهام القوات الخاصة المحمولة جوا وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في وقت السلم، إضافة إلى امتلاكها أنواعا من الطائرات الهجومية والمقاتلة، التي يمكنها خوض معارك جوية ضد طائرات أخرى أو تنفيذ مهام القصف الجوي لقوات العدو ومنشآته الاستراتيجية في وقت الحرب.
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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وتمتلك القوات الجوية الروسية القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية التقليدية سواء كانت موجهة أو غير موجهة، إضافة إلى قدرة بعضها على استخدام الأسلحة النووية.
ونشر التقرير جانبا من احتفالات القوات الجوية الروسية بيومها وبعض الطائرات المشاركة في الاحتفالات ومنها الطائرة المقاتلة "سو-25" والمقاتلة متعددة المهام "سو-30" والمقاتلة "سو-27" والطائرة المضادة للغواضات "إيل-38 إن"، والقاذفة الاستراتيجية "تو-95 إم إس"، والمروحيات مثل "مي-28" و"كا-52"، وطائرات التزود بالوقود في الجو مثل "إيل-78".
© Sputnik6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
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