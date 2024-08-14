https://sarabic.ae/20240814/قائد-قوات-أخمات-الروسية-نحو-12-ألف-عسكري-من-القوات--الأوكرانية-دخلوا-إلى-كورسك--1091745416.html

قائد قوات "أخمات" الروسية: نحو 12 ألف عسكري من القوات الأوكرانية دخلوا إلى كورسك

قائد قوات "أخمات" الروسية: نحو 12 ألف عسكري من القوات الأوكرانية دخلوا إلى كورسك

سبوتنيك عربي

أكد قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أن نحو 12 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا إلى أراضي مقاطعة كورسك،... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T17:15+0000

2024-08-14T17:15+0000

2024-08-14T17:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال الدينوف: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا الأرض (مقاطعة كورسك) يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء هم الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي كانت منتشرة على طول الجبهة، تم نقلهم من هناك ومن كل مكان وإلقائهم هنا".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تستولي-على-روشيل-سيناتور-كندية-الصنع-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091733688.html

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