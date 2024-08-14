قائد قوات "أخمات" الروسية: نحو 12 ألف عسكري من القوات الأوكرانية دخلوا إلى كورسك
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области/
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أكد قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أن نحو 12 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا إلى أراضي مقاطعة كورسك، بينهم الكثير من الأجانب، وقد تم تحييد معظمهم.
وقال الدينوف: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا الأرض (مقاطعة كورسك) يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء هم الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي كانت منتشرة على طول الجبهة، تم نقلهم من هناك ومن كل مكان وإلقائهم هنا".
وتابع: "وفي سياق الوجود الأجنبي فقط، أريد أن أشير إلى أنه كان هناك الكثير من الأجانب في البداية، وهذا يعني أن الكلام البولندي، والكلام الإنجليزي، والكلام الفرنسي مسموع في كل مكان، وكان هناك أشخاص ذوو بشرة داكنة من جنسية غير معروفة، لكن يمكنني القول إن معظمهم، من حيث المبدأ، قد تم تحييدهم بالفعل".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.