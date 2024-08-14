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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تستولي-على-روشيل-سيناتور-كندية-الصنع-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1091733688.html
القوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، بأن قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود استولت على سيارة مدرعة من طراز "روشيل سيناتور" كندية الصنع،... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:06+0000
2024-08-14T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال المعركة بالقرب من إحدى المجمعات السكنية، استولى جنود من اللواء البحري المنفصل رقمه 810 التابع لأسطول البحر الأسود في المعركة على مركبة قتالية من طراز "روشيل سيناتور" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وقادوها إلى المنطقة الخلفية".وأيضا استولى مشاة البحرية على عينات من الأسلحة الآلية والذخيرة ومعدات الحماية وأنظمة الاتصالات الغربية الصنع بمثابة تذكارات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240814/الخارجية-الروسية-الهجمات-التي-شنتها-أوكرانيا-ضد-أراض-روسية-تؤكد-أهمية-العملية-العسكرية--1091730274.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو

13:06 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 14.08.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، بأن قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود استولت على سيارة مدرعة من طراز "روشيل سيناتور" كندية الصنع، بالإضافة إلى أسلحة آلية وذخائر ومعدات حماية واتصالات من أفراد عسكريين أوكرانيين.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال المعركة بالقرب من إحدى المجمعات السكنية، استولى جنود من اللواء البحري المنفصل رقمه 810 التابع لأسطول البحر الأسود في المعركة على مركبة قتالية من طراز "روشيل سيناتور" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وقادوها إلى المنطقة الخلفية".
وأيضا استولى مشاة البحرية على عينات من الأسلحة الآلية والذخيرة ومعدات الحماية وأنظمة الاتصالات الغربية الصنع بمثابة تذكارات.

وقال جندي روسي وهو يصور جثث المسلحين الأوكرانيين الذين تم تحييدهم: "هذا ما يحدث لأولئك الذين جاءوا إلى الأراضي الروسية. إذ تركهم رفاقهم هنا، ولم يتم إجلاؤهم. ولا أحد يحتاج إليهم هنا".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الهجمات التي شنتها أوكرانيا ضد أراض روسية تؤكد أهمية العملية العسكرية
11:14 GMT

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضر13:46 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
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