القوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
13:06 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 14.08.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، بأن قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود استولت على سيارة مدرعة من طراز "روشيل سيناتور" كندية الصنع، بالإضافة إلى أسلحة آلية وذخائر ومعدات حماية واتصالات من أفراد عسكريين أوكرانيين.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال المعركة بالقرب من إحدى المجمعات السكنية، استولى جنود من اللواء البحري المنفصل رقمه 810 التابع لأسطول البحر الأسود في المعركة على مركبة قتالية من طراز "روشيل سيناتور" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وقادوها إلى المنطقة الخلفية".
📹القوات الروسية تستولي على مدرعة كندية في مقاطعة كورسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 14, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر سيطرة قوات من مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود، على مركبة قتالية مدرعة من طراز "روشل سيناتور" كندية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال معركة في مقاطعة كورسك pic.twitter.com/DPQvbvGtZF
وأيضا استولى مشاة البحرية على عينات من الأسلحة الآلية والذخيرة ومعدات الحماية وأنظمة الاتصالات الغربية الصنع بمثابة تذكارات.
وقال جندي روسي وهو يصور جثث المسلحين الأوكرانيين الذين تم تحييدهم: "هذا ما يحدث لأولئك الذين جاءوا إلى الأراضي الروسية. إذ تركهم رفاقهم هنا، ولم يتم إجلاؤهم. ولا أحد يحتاج إليهم هنا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.