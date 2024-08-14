https://sarabic.ae/20240814/الخارجية-الروسية-الهجمات-التي-شنتها-أوكرانيا-ضد-أراض-روسية-تؤكد-أهمية-العملية-العسكرية--1091730274.html
الخارجية الروسية: الهجمات التي شنتها أوكرانيا ضد أراض روسية تؤكد أهمية العملية العسكرية
الخارجية الروسية: الهجمات التي شنتها أوكرانيا ضد أراض روسية تؤكد أهمية العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية ضد أراضٍ روسية بالتواطؤ مع رعاتهم في الناتو تؤكد أهمية أهداف وغايات... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T11:14+0000
2024-08-14T11:14+0000
2024-08-14T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قصف محطة زابوروجيه النووية بطائرات مسيرة هو عمل إرهابي نووي يظهر جوهر نظام زيلينسكي بتحريض من الغرب.وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمساعدة طائرة انتحارية من دون طيار، هاجموا محطة زابوروجيه للطاقة النووية من مدينة نيكوبول التي تسيطر عليها كييف، في منطقة دنيبروبيتروفسك".وتابع البيان: "لقد أظهر هذا العمل الإرهابي النووي مرة أخرى مدى الخطر الذي يشكله نظام زيلينسكي، الذي يحرضه الغرب على مغامرات إجرامية جديدة باستمرار، والإمداد المستمر بالأسلحة الفتاكة إلى كييف ودعمها المالي المنتظم، على العالم أجمع".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن النازيين الجدد بعد أن شعروا بتفويض مطلق من رعاتهم الغربيين شنوا هجمات قطاع الطرق في المناطق الروسية.
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روسيا
الخارجية الروسية: الهجمات التي شنتها أوكرانيا ضد أراض روسية تؤكد أهمية العملية العسكرية
11:14 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 14.08.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية ضد أراضٍ روسية بالتواطؤ مع رعاتهم في الناتو تؤكد أهمية أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قصف محطة زابوروجيه النووية بطائرات مسيرة هو عمل إرهابي نووي يظهر جوهر نظام زيلينسكي بتحريض من الغرب.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمساعدة طائرة انتحارية من دون طيار، هاجموا محطة زابوروجيه للطاقة النووية من مدينة نيكوبول التي تسيطر عليها كييف، في منطقة دنيبروبيتروفسك".
وتابع البيان: "لقد أظهر هذا العمل الإرهابي النووي مرة أخرى مدى الخطر الذي يشكله نظام زيلينسكي، الذي يحرضه الغرب على مغامرات إجرامية جديدة باستمرار، والإمداد المستمر بالأسلحة الفتاكة إلى كييف ودعمها المالي المنتظم، على العالم أجمع".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن النازيين الجدد بعد أن شعروا بتفويض مطلق من رعاتهم الغربيين شنوا هجمات قطاع الطرق في المناطق الروسية.