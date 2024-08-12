https://sarabic.ae/20240812/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حتى-الآن-لم-يتم-تحديد-أسباب-الحريق-في-محطة-زابوروجيه-1091667635.html
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حتى الآن لم يتم تحديد أسباب الحريق في محطة زابوروجيه
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حتى الآن لم يتم تحديد أسباب الحريق في محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بأن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا حتى الآن من استخلاص استنتاجات واضحة حول أسباب اندلاع... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T23:31+0000
2024-08-12T23:31+0000
2024-08-12T23:31+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها: "لم يتمكن فريق الوكالة بعد من استخلاص استنتاجات نهائية بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها".وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن خبراءها لم يعثروا على أي بقايا إطارات أو طائرات مسيرة أثناء تفتيش برج التبريد المتضرر في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.هذا، وذكرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية في وقت سابق أن أحد أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرض لأضرار بالغة نتيجة لضربتين مباشرتين بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مساء يوم 11 آب/أغسطس.ولفتت إلى أنه تم إخماد الحريق الناتج عن الضربات، وسيتم تقييم أخطار انهيار هيكل البرج من قبل المتخصصين عندما يسمح الوضع بذلك؛ ووصفت المؤسسة الحكومية الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب النووي.بدوره، أفاد المركز الصحفي للمحطة بأن الحريق لم يؤثر على عمل المحطة النووية بأي شكل من الأشكال، وأن جميع الوحدات الست، كما كان من قبل، لا تعمل وهي في حالة "الإغلاق البارد".
https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-إجراءات-ضد-أوكرانيا-على-خلفية-الهجوم-على-محطة-زابوروجيه-1091647156.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حتى الآن لم يتم تحديد أسباب الحريق في محطة زابوروجيه
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بأن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا حتى الآن من استخلاص استنتاجات واضحة حول أسباب اندلاع الحريق في برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية وسيواصلون تحليل المعلومات.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها: "لم يتمكن فريق الوكالة بعد من استخلاص استنتاجات نهائية بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها".
وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن خبراءها لم يعثروا على أي بقايا إطارات أو طائرات مسيرة أثناء تفتيش برج التبريد المتضرر في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
هذا، وذكرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية في وقت سابق أن أحد أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرض لأضرار بالغة نتيجة لضربتين مباشرتين بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
، مساء يوم 11 آب/أغسطس.
ولفتت إلى أنه تم إخماد الحريق الناتج عن الضربات، وسيتم تقييم أخطار انهيار هيكل البرج من قبل المتخصصين عندما يسمح الوضع بذلك؛ ووصفت المؤسسة الحكومية الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب النووي.
بدوره، أفاد المركز الصحفي للمحطة بأن الحريق لم يؤثر على عمل المحطة النووية بأي شكل من الأشكال، وأن جميع الوحدات الست، كما كان من قبل، لا تعمل وهي في حالة "الإغلاق البارد".