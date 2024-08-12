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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حتى-الآن-لم-يتم-تحديد-أسباب-الحريق-في-محطة-زابوروجيه-1091667635.html
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حتى الآن لم يتم تحديد أسباب الحريق في محطة زابوروجيه
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حتى الآن لم يتم تحديد أسباب الحريق في محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بأن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا حتى الآن من استخلاص استنتاجات واضحة حول أسباب اندلاع... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T23:31+0000
2024-08-12T23:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها: "لم يتمكن فريق الوكالة بعد من استخلاص استنتاجات نهائية بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها".وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن خبراءها لم يعثروا على أي بقايا إطارات أو طائرات مسيرة أثناء تفتيش برج التبريد المتضرر في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.هذا، وذكرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية في وقت سابق أن أحد أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرض لأضرار بالغة نتيجة لضربتين مباشرتين بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مساء يوم 11 آب/أغسطس.ولفتت إلى أنه تم إخماد الحريق الناتج عن الضربات، وسيتم تقييم أخطار انهيار هيكل البرج من قبل المتخصصين عندما يسمح الوضع بذلك؛ ووصفت المؤسسة الحكومية الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب النووي.بدوره، أفاد المركز الصحفي للمحطة بأن الحريق لم يؤثر على عمل المحطة النووية بأي شكل من الأشكال، وأن جميع الوحدات الست، كما كان من قبل، لا تعمل وهي في حالة "الإغلاق البارد".
https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-إجراءات-ضد-أوكرانيا-على-خلفية-الهجوم-على-محطة-زابوروجيه-1091647156.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حتى الآن لم يتم تحديد أسباب الحريق في محطة زابوروجيه

23:31 GMT 12.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة "روسإنيرغوآتوم" الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار.
رينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة روسإنيرغوآتوم الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بأن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا حتى الآن من استخلاص استنتاجات واضحة حول أسباب اندلاع الحريق في برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية وسيواصلون تحليل المعلومات.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها: "لم يتمكن فريق الوكالة بعد من استخلاص استنتاجات نهائية بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها".
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روسيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا على خلفية الهجوم على محطة زابوروجيه
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وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن خبراءها لم يعثروا على أي بقايا إطارات أو طائرات مسيرة أثناء تفتيش برج التبريد المتضرر في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
هذا، وذكرت مؤسسة "روساتوم" الحكومية في وقت سابق أن أحد أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرض لأضرار بالغة نتيجة لضربتين مباشرتين بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مساء يوم 11 آب/أغسطس.
ولفتت إلى أنه تم إخماد الحريق الناتج عن الضربات، وسيتم تقييم أخطار انهيار هيكل البرج من قبل المتخصصين عندما يسمح الوضع بذلك؛ ووصفت المؤسسة الحكومية الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب النووي.
بدوره، أفاد المركز الصحفي للمحطة بأن الحريق لم يؤثر على عمل المحطة النووية بأي شكل من الأشكال، وأن جميع الوحدات الست، كما كان من قبل، لا تعمل وهي في حالة "الإغلاق البارد".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:17 GMT
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