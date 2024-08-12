https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-إجراءات-ضد-أوكرانيا-على-خلفية-الهجوم-على-محطة-زابوروجيه-1091647156.html

روسيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا على خلفية الهجوم على محطة زابوروجيه

روسيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا على خلفية الهجوم على محطة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أوكرانيا على خلفية الهجوم على محطة... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T11:32+0000

2024-08-12T11:32+0000

2024-08-12T11:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على القناة الأولى الروسية: "تذكروا منذ فترة طويلة، وهذه ليست السنة الأولى، التي تدعو فيها روسيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتأثير على نظام كييف ورعاته الغربيين بسبب حقيقة، أن كييف وزيلينسكي وجميع من يقف خلفهم، بما فيهم واشنطن ولندن، يستخدمون محطات الطاقة النووية كوسيلة وأداة للقيام بالأنشطة الإرهابية".ووصفت شركة" روساتوم "الحكومية الروسية، ليل الأحد/الإثنين، الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية، بأنه عمل من أعمال الإرهاب النووي.وكان حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قال اليوم الأحد، إنه نتيجة قصف قوات كييف لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في وحدة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا توجد تهديدات للمحطة جراء الحريق.وقال المكتب الإعلامي للمحطة النووية: "لم يؤثر الحريق على تشغيل المحطة بأي شكل من الأشكال، وتعمل جميع الوحدات الست في زابوروجيه بشكل طبيعي، كما كانت من قبل، وهي في حالة "إغلاق بارد"".ومن جهتها، أكدت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، أنه "لم تقع إصابات نتيجة الحادث".مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: لقد تم انتهاك السلامة النووية بشكل غير مسبوق من قبل قوات كييف العملية العسكرية الروسية الخاصةوأصدر المكتب الإعلامي للمحطة، بوقت لاحق، بيانًا بأن "الحريق في المنطقة التي تقع فيها أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي نشأ نتيجة قصف القوات الأوكرانية، تم احتواءه في مكانه ولا يوجد أي تهديد بمزيد من الحرائق".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.

https://sarabic.ae/20240812/احتراق-برج-التبريد-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-بضربة-بمسيرة-أوكرانية-1091636399.html

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