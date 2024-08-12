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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/احتراق-برج-التبريد-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-بضربة-بمسيرة-أوكرانية-1091636399.html
احتراق برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بضربة بمسيرة أوكرانية
احتراق برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بضربة بمسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، يفغينيا ياشينا، اليوم الإثنين، أن برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، احترق من الداخل، وسيتم... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T07:39+0000
2024-08-12T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أعلنت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، اليوم الإثنين، أن برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، احترق من الداخل؛ وسيتم تحديد مدة الإصلاح بعد تقييم الأضرار.في وقت سابق، ذكرت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية أن برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة ضربتين مباشرتين بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وتم إخماد الحريق، وسيجري المختصون تقييما بشأن خطر انهيار الهيكل.ووصفت "روساتوم" الهجوم، الذي شنته القوات الأوكرانية على منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه، بأنه عمل من أعمال "الإرهاب النووي".إلى ذلك، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه لا توجد تهديدات للسلامة النووية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ وفي وصف الأضرار، التي لحقت ببرج التبريد بالمحطة، لم يذكر الجهة المسؤولة عن ضربات الطائرات المسيرة على المحطة.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإرهابيين في كييف تحت قيادة رعاتهم الغربيين بدأوا إرهابا نوويا للقارة، وسط صمت تام للمؤسسات الدولية ووكالة الطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20240811/مديرة-الاتصالات-في-محطة-زابوروجيه-لقد-تم-انتهاك-السلامة-النووية-بشكل-غير-مسبوق-من-قبل-قوات-كييف-1091631847.html
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احتراق برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بضربة بمسيرة أوكرانية

07:39 GMT 12.08.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، يفغينيا ياشينا، اليوم الإثنين، أن برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، احترق من الداخل، وسيتم تحديد مدة الإصلاح بعد تقييم الأضرار.
أعلنت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، اليوم الإثنين، أن برج التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، احترق من الداخل؛ وسيتم تحديد مدة الإصلاح بعد تقييم الأضرار.
وقالت ياشينا لوكالة "سبوتنيك" إن "برج التبريد احترق من الداخل وستعرف مدة الإصلاح بعد تقييم الأضرار".
في وقت سابق، ذكرت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية أن برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة ضربتين مباشرتين بطائرات مسيرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وتم إخماد الحريق، وسيجري المختصون تقييما بشأن خطر انهيار الهيكل.
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: لقد تم انتهاك السلامة النووية بشكل غير مسبوق من قبل قوات كييف
أمس, 20:58 GMT
ووصفت "روساتوم" الهجوم، الذي شنته القوات الأوكرانية على منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه، بأنه عمل من أعمال "الإرهاب النووي".
إلى ذلك، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه لا توجد تهديدات للسلامة النووية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ وفي وصف الأضرار، التي لحقت ببرج التبريد بالمحطة، لم يذكر الجهة المسؤولة عن ضربات الطائرات المسيرة على المحطة.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإرهابيين في كييف تحت قيادة رعاتهم الغربيين بدأوا إرهابا نوويا للقارة، وسط صمت تام للمؤسسات الدولية ووكالة الطاقة الذرية.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة06:54 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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