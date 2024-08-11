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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240811/شركةروساتوم-تصف-قصف-القوات-الأوكرانية-لأنظمة-التبريد-بمحطة-زابوروجيه-بالإرهاب-النووي-1091632378.html
شركة"روساتوم" تصف قصف القوات الأوكرانية لأنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه بالإرهاب النووي
شركة"روساتوم" تصف قصف القوات الأوكرانية لأنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه بالإرهاب النووي
سبوتنيك عربي
وصفت شركة" روساتوم "الحكومية الروسية، ليل الأحد/الاثنين، الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية،... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T22:53+0000
2024-08-11T22:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
روس أتوم
القوات الأوكرانية
إرهاب
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "نلفت الانتباه إلى أن ضربة اليوم تم تنفيذها على معدات محطة الطاقة النووية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تبريد المياه أثناء التشغيل العادي للمحطة. وبالتالي، يمكن وصف هذا الحدث بأنه حقيقة من حقائق الإرهاب النووي من جانب السلطات الأوكرانية".وقال المكتب الإعلامي للمحطة النووية: "لم يؤثر الحريق على تشغيل المحطة بأي شكل من الأشكال، وتعمل جميع الوحدات الست في زابوروجيا بشكل طبيعي، كما كانت من قبل، وهي في حالة "إغلاق بارد"".وأكدت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، أنه "لم تقع إصابات نتيجة الحادث".من جانبها، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، متسائلة: "أين رافائيل غروسي وبقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين على الأقل بعض التظاهر بعمل هيكل من هياكل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي؟".وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لاحق لتصريح زاخاروفا، عبر منصة "إكس": "شهد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانًا داكنًا قويًا يتصاعد من المنطقة الشمالية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد عدة انفجارات سُمعت في المساء. وأبلغت محطة زابوروجيه للطاقة النووية الفريق بهجوم مزعوم بطائرة مسيرة اليوم على أحد أبراج التبريد الموجودة في الموقع".وأصدر المكتب الإعلامي للمحطة، بوقت لاحق، بيانًا بأن "الحريق في المنطقة التي تقع فيها أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي نشأ نتيجة قصف القوات الأوكرانية، تم احتواءه في مكانه ولا يوجد أي تهديد بمزيد من الحرائق".وتقع محطة زابوروجياه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو صرح، بوقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق كارثة نووية، من خلال مواصلته قصف محطة "زابوروجيا"، بشكل متعمد.
https://sarabic.ae/20240811/مديرة-الاتصالات-في-محطة-زابوروجيه-لقد-تم-انتهاك-السلامة-النووية-بشكل-غير-مسبوق-من-قبل-قوات-كييف-1091631847.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, روس أتوم, القوات الأوكرانية, إرهاب
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, روس أتوم, القوات الأوكرانية, إرهاب

شركة"روساتوم" تصف قصف القوات الأوكرانية لأنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه بالإرهاب النووي

22:53 GMT 11.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
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وصفت شركة" روساتوم "الحكومية الروسية، ليل الأحد/الاثنين، الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية، بأنه عمل من أعمال الإرهاب النووي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "نلفت الانتباه إلى أن ضربة اليوم تم تنفيذها على معدات محطة الطاقة النووية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تبريد المياه أثناء التشغيل العادي للمحطة. وبالتالي، يمكن وصف هذا الحدث بأنه حقيقة من حقائق الإرهاب النووي من جانب السلطات الأوكرانية".
كان حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قال اليوم الأحد، إنه نتيجة قصف قوات كييف لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في وحدة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا توجد تهديدات للمحطة جراء الحريق.
وقال المكتب الإعلامي للمحطة النووية: "لم يؤثر الحريق على تشغيل المحطة بأي شكل من الأشكال، وتعمل جميع الوحدات الست في زابوروجيا بشكل طبيعي، كما كانت من قبل، وهي في حالة "إغلاق بارد"".
وأكدت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، أنه "لم تقع إصابات نتيجة الحادث".
من جانبها، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، متسائلة: "أين رافائيل غروسي وبقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين على الأقل بعض التظاهر بعمل هيكل من هياكل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي؟".
وأضافت أنه بعد أن قام نظام كييف بدعم الغرب الجماعي بتدمير بلاده وقتل شعب أوكرانيا وتقويض الطاقة والأمن الغذائي العالمي، بدأ هذا النظام في ممارسة الإرهاب النووي في القارة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لاحق لتصريح زاخاروفا، عبر منصة "إكس": "شهد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانًا داكنًا قويًا يتصاعد من المنطقة الشمالية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد عدة انفجارات سُمعت في المساء. وأبلغت محطة زابوروجيه للطاقة النووية الفريق بهجوم مزعوم بطائرة مسيرة اليوم على أحد أبراج التبريد الموجودة في الموقع".
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: لقد تم انتهاك السلامة النووية بشكل غير مسبوق من قبل قوات كييف
20:58 GMT
وأصدر المكتب الإعلامي للمحطة، بوقت لاحق، بيانًا بأن "الحريق في المنطقة التي تقع فيها أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي نشأ نتيجة قصف القوات الأوكرانية، تم احتواءه في مكانه ولا يوجد أي تهديد بمزيد من الحرائق".
وتقع محطة زابوروجياه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.
وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو صرح، بوقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق كارثة نووية، من خلال مواصلته قصف محطة "زابوروجيا"، بشكل متعمد.
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