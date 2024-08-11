https://sarabic.ae/20240811/مديرة-الاتصالات-في-محطة-زابوروجيه-لقد-تم-انتهاك-السلامة-النووية-بشكل-غير-مسبوق-من-قبل-قوات-كييف-1091631847.html

مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: لقد تم انتهاك السلامة النووية بشكل غير مسبوق من قبل قوات كييف

مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: لقد تم انتهاك السلامة النووية بشكل غير مسبوق من قبل قوات كييف

سبوتنيك عربي

ذكرت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، والذي أدى إلى نشوب حريق في منطقة... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T20:58+0000

2024-08-11T20:58+0000

2024-08-11T20:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت ياشينا لـ"سبوتنيك"، أنه "لقد تم خلق تهديد غير مسبوق للسلامة النووية".وقال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، إنه نتيجة قصف قوات كييف لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في وحدة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا توجد تهديدات للمحطة جراء الحريق.وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إنه "نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في أنظمة التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحاليًا، جميع وحدات الطاقة الست في المحطة في حالة إغلاق بارد، ولا يوجد أي تهديد بانفجار بخاري أو عواقب أخرى، والخلفية الإشعاعية حول محطة الطاقة النووية ومدينة إنرغودار طبيعية".ودعا باليتسكي الناس إلى التزام الهدوء والثقة فقط في المعلومات الرسمية التي تم التحقق منها.وخلص الحاكم إلى أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يترتب عليه أي عواقب على المحطة والأهالي".

https://sarabic.ae/20240811/حاكم-المقاطعة-اندلاع-حريق-في-وحدة-أنظمة-التبريد-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-جراء-قصف-أوكراني-1091630420.html

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