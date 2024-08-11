https://sarabic.ae/20240811/حاكم-المقاطعة-اندلاع-حريق-في-وحدة-أنظمة-التبريد-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-جراء-قصف-أوكراني-1091630420.html
حاكم المقاطعة: اندلاع حريق في وحدة أنظمة التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء قصف أوكراني
حاكم المقاطعة: اندلاع حريق في وحدة أنظمة التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء قصف أوكراني
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، إنه نتيجة قصف قوات كييف لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في وحدة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T19:53+0000
2024-08-11T19:53+0000
2024-08-11T19:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إنه "نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في أنظمة التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحاليًا، جميع وحدات الطاقة الست في المحطة في حالة إغلاق بارد، ولا يوجد أي تهديد بانفجار بخاري أو عواقب أخرى، والخلفية الإشعاعية حول محطة الطاقة النووية ومدينة إنرغودار طبيعية".ودعا باليتسكي الناس إلى التزام الهدوء والثقة فقط في المعلومات الرسمية التي تم التحقق منها.وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة ضدها.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، 5 منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
https://sarabic.ae/20240811/سلطات-مقاطعة-كورسك-قوات-وموارد-إضافية-تصل-إلى-مقاطعة-كورسك--1091626330.html
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روسيا
حاكم المقاطعة: اندلاع حريق في وحدة أنظمة التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية جراء قصف أوكراني
قال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، إنه نتيجة قصف قوات كييف لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في وحدة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا توجد تهديدات للمحطة جراء الحريق.
وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إنه "نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في أنظمة التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحاليًا، جميع وحدات الطاقة الست في المحطة في حالة إغلاق بارد، ولا يوجد أي تهديد بانفجار بخاري أو عواقب أخرى، والخلفية الإشعاعية حول محطة الطاقة النووية ومدينة إنرغودار طبيعية".
وبحسب يفغيني باليتسكي، فإن موظفي وزارة الطوارئ يعملون في المكان، ويتم العمل على إخماد الحرائق.
ودعا باليتسكي الناس إلى التزام الهدوء والثقة فقط في المعلومات الرسمية التي تم التحقق منها.
وخلص الحاكم إلى أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يترتب عليه أي عواقب على المحطة والأهالي".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة ضدها.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، 5 منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.