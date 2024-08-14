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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تأسر-مجموعة-من-المسلحيين-الأوكرانيين-تسللوا-إلى-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو-1091718998.html
القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T08:14+0000
2024-08-14T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لـ"سبوتنيك"، إن 5 جنود من "اللواء -82" التابع للقوات الأوكرانية، قد تم أسرهم بالقرب من بلدة مالايا لوكني، في مقاطعة كورسك.وتُظهر اللقطات جوية التي حصلت عليها "سبوتنيك" مقاتلين روس يقتادون أسيرين أوكرانيين إلى مجموعة من 3 مقاتلين آخرين تم أسرهم سابقا، حيث قدموا الماء لإثنين من الأسرى، ثم قاموا بتفتيشيهم واستجوابهم.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.القوات الروسية تأسر 21 جنديا أوكرانياالقوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه
https://sarabic.ae/20240813/بعد-يوم-واحد-مشاهد-لمجموعة-أسرى-أوكرانيين-تسللت-إلى-منطقة-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091675987.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

08:14 GMT 14.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية.
وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لـ"سبوتنيك"، إن 5 جنود من "اللواء -82" التابع للقوات الأوكرانية، قد تم أسرهم بالقرب من بلدة مالايا لوكني، في مقاطعة كورسك.
وتُظهر اللقطات جوية التي حصلت عليها "سبوتنيك" مقاتلين روس يقتادون أسيرين أوكرانيين إلى مجموعة من 3 مقاتلين آخرين تم أسرهم سابقا، حيث قدموا الماء لإثنين من الأسرى، ثم قاموا بتفتيشيهم واستجوابهم.
القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بعد يوم واحد"... مشاهد لمجموعة أسرى أوكرانيين تسللت إلى منطقة حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 09:58 GMT
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
القوات الروسية تأسر 21 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
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