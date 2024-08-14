https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تأسر-مجموعة-من-المسلحيين-الأوكرانيين-تسللوا-إلى-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو-1091718998.html
القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T08:14+0000
2024-08-14T08:14+0000
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وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لـ"سبوتنيك"، إن 5 جنود من "اللواء -82" التابع للقوات الأوكرانية، قد تم أسرهم بالقرب من بلدة مالايا لوكني، في مقاطعة كورسك.وتُظهر اللقطات جوية التي حصلت عليها "سبوتنيك" مقاتلين روس يقتادون أسيرين أوكرانيين إلى مجموعة من 3 مقاتلين آخرين تم أسرهم سابقا، حيث قدموا الماء لإثنين من الأسرى، ثم قاموا بتفتيشيهم واستجوابهم.وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.القوات الروسية تأسر 21 جنديا أوكرانياالقوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد سيطرتها على معاقل تابعة لقوات نظام كييف في زابوروجيه
https://sarabic.ae/20240813/بعد-يوم-واحد-مشاهد-لمجموعة-أسرى-أوكرانيين-تسللت-إلى-منطقة-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091675987.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
أفادت وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أسرت مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية.
وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية لـ"سبوتنيك"، إن 5 جنود من "اللواء -82" التابع للقوات الأوكرانية، قد تم أسرهم بالقرب من بلدة مالايا لوكني، في مقاطعة كورسك.
وتُظهر اللقطات جوية التي حصلت عليها "سبوتنيك" مقاتلين روس يقتادون أسيرين أوكرانيين إلى مجموعة من 3 مقاتلين آخرين
تم أسرهم سابقا، حيث قدموا الماء لإثنين من الأسرى، ثم قاموا بتفتيشيهم واستجوابهم.
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل تعدادها إلى ألف شخص، شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك،
لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الدولة.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك، وبيلغورد، وبريانسك، تم تفعيل نظام صد الأعمال الإرهابية لوحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.