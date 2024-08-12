https://sarabic.ae/20240812/القوات-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-ليلية-ضد-قوات-كييف-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091649352.html
القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية، التي حاولت التقدم على محور كورسك، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 260 عسكريا، و31 عربة... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T12:02+0000
2024-08-12T12:02+0000
2024-08-12T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية بيان، إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 260 عسكرياً، و31 عربة مدرعة، من بينها ثلاث دبابات، و8 مركبات قتالية للمشاة، و20 مركبة قتالية مدرعة؛ بالإضافة إلى 27 سيارة، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي -30".وتابع بيان الدفاع الروسية: " نفذت مروحيات "مي-28" و"كا-52" ضربات جوية صاروخية ليلا ضد تحشدات أفراد ومعدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسكوأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب
https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية، التي حاولت التقدم على محور كورسك، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 260 عسكريا، و31 عربة مدرعة، بينها ثلاث دبابات خلال 24 ساعة.
وقالت الدفاع الروسية بيان، إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 260 عسكرياً، و31 عربة مدرعة، من بينها ثلاث دبابات، و8 مركبات قتالية للمشاة، و20 مركبة قتالية مدرعة؛ بالإضافة إلى 27 سيارة، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي -30".
وتابع بيان الدفاع الروسية: " نفذت مروحيات "مي-28" و"كا-52" ضربات جوية صاروخية ليلا ضد تحشدات أفراد ومعدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه، في السادس من آب/أغسطس، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.