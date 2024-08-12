https://sarabic.ae/20240812/وزير-الدفاع-الروسي-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-هي-مواجهة-مسلحة-بين-روسيا-والغرب--1091639615.html

وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب

وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، اليوم الإثنين، أن العملية العسكرية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة، وناجمة عن رغبة... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T09:31+0000

2024-08-12T09:31+0000

2024-08-12T09:53+0000

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آرميا 2024

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جاء هذا التصريح خلال حفل افتتاح منتدى "آرميا-2024"، وقال بيلؤوسوف: "أرحب بكم في افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2024"، وكما تعلمون، فإن حدث اليوم يجري خلال عملية عسكرية خاصة، وهذه في جوهرها مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب الجماعي".ووفقا لبيلؤوسوف، فإن هذه المواجهة المسلحة "سببها رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في الحفاظ على هيمنتهم ومنع بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ومتساوي". وأضاف وزير الدفاع الروسي: "وبهذا المعنى فإن هذه المواجهة تؤثر على مصالح كل دولة".وحدد وزير الدفاع الروسي شروط تحقيق النجاح في المواجهة المسلحة مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة، قائلا:وأكد أن الشرط الثالث هو "إنشاء نظام إداري فعال باستخدام إطار تكنولوجي متقدم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي". مضيفا أن الشرط الرابع "هو التحسين المستمر لتدريب الأفراد العسكريين، وخاصة أفراد القيادة".وشدد وزير الدفاع الروسي على أن "مثل هذا النهج المتكامل وحده هو الذي يعطي ميزة كاملة على العدو. وحول هذا الاستنتاج الرئيسي، تم اتخاذ القرار لتنظيم عمل "آرميا-2024"".ووفقا له، يتم عرض المنتجات العسكرية من أكثر من ألف شركة روسية، بما في ذلك مشاريع المبادرة، في المنتدى.وقال بيلوسوف: "تم إعداد عرض للأسلحة الحديثة التي أثبتت فعاليتها في حالة قتالية حقيقية. ويتم تقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الراديو الإلكترونية والمعلومات". وأكد أنه لأول مرة في المعرض يمكن رؤية تطورات "صناعة الدفاع الوطني".وأوضح وزير الدفاع الروسي أن "هذه منتجات يصنعها مواطنون وتعاونيات عمالية وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لتلبية احتياجات جنودنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".ووفقا له، سيتمكن الضيوف الأجانب للمنتدى من التعرف على أحدث الأسلحة الواعدة، وإبرام عقود متبادلة المنفعة من أجل تعزيز القوات المسلحة الوطنية.وأعرب بيلؤوسوف عن ثقته في أن المنتدى سيسهم في "تنفيذ الأفكار الرائدة في مجال الدفاع وتطوير صناعة الدفاع الروسية، وتوسيع التعاون العسكري التقني".وينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحة المنتدى الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.نائب أوكراني: زيلينسكي يحاول نقل الصراع مع روسيا إلى مستوى جديدالبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, العالم, آرميا 2024