https://sarabic.ae/20240809/روسيا-القوات-الأوكرانية-في-كورسك--تنتهج-تصرفات-داعش-1091580176.html

روسيا: القوات الأوكرانية في كورسك تنتهج تصرفات "داعش"

روسيا: القوات الأوكرانية في كورسك تنتهج تصرفات "داعش"

سبوتنيك عربي

أفاد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، بأن الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في كييف يستخدمون في مقاطعة كورسك الأساليب نفسها التي... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T16:02+0000

2024-08-09T16:02+0000

2024-08-09T16:02+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/51/1014665185_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_7c4ce608b97d65102e29fdb26600c359.jpg

وجاء في البيان الذي نشره غاتيلوف في قناة "تلغرام" التابعة للبعثة الدبلوماسية: "تصرفات المسلحين الأوكرانيين على أراضي مقاطعة كورسك هي ذات طبيعة إرهابية بشكل علني".وتابع: "القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، تنتهح في الواقع نفس تصرفات "داعش"، فهم يطلقون النار من المعدات الثقيلة على المباني السكنية، ويطلقون النار على السيارات التي بها مدنيون، ويأخذون المدنيين كرهائن ويستخدمونها "كـ "دروع بشرية"، ويمارسون أعمال النهب والقتل للنساء والأطفال".وأضاف غاتيلوف أن كل هذه الجرائم سيتم تجاهلها في الدول الغربية التي تشرف على نظام كييف، "المهتمة بشكل مباشر بإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وزيادة تصعيدها".وقال: "الصمت الشديد" لعدة أيام من جانب إدارة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورئيسها فولكر تورك، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو وصمة عار على هيكل الهيئة الدولية لحقوق الإنسان التي يفترض أنها "محايدة" وآليات مجلس حقوق الإنسان، على التوالي، وهو تأكيد واضح آخر على الموقف المتحيز تجاه بلدنا واللامبالاة بمصير مواطنيه".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240808/الأمم-المتحدة-تدرس-من-المسؤول-عن-أعمال-العنف-في-مقاطعة-كورسك-1091553128.html

https://sarabic.ae/20240809/إعلام-مسيرة-سيرسكي-تعتمد-على-نتائج-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-كورسك-1091574068.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا