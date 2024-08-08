https://sarabic.ae/20240808/الأمم-المتحدة-تدرس-من-المسؤول-عن-أعمال-العنف-في-مقاطعة-كورسك-1091553128.html
الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسك
الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من بدء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T18:49+0000
2024-08-08T18:49+0000
2024-08-08T18:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg
وقال حق خلال المؤتمر الصحفي: "نود الحصول على مزيد من المعلومات حول من يقف بالضبط وراء هذا العنف، لكننا بالطبع نريد من جميع الأطراف المعنية أن تتصرف بمسؤولية وتضمن حماية المدنيين".وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240808/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-رعاة-كييف-الغربيون-يبررون-هجومها-على-مقاطعة-كورسك---1091549348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcfe65730a0db93a0dfcf6fb586f8a2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسك
أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من بدء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، لا يزال ينتظر بيانات حول "من يقف بالضبط وراء هذا العنف".
وقال حق خلال المؤتمر الصحفي: "نود الحصول على مزيد من المعلومات حول من يقف بالضبط وراء هذا العنف، لكننا بالطبع نريد من جميع الأطراف المعنية أن تتصرف بمسؤولية وتضمن حماية المدنيين".
وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.