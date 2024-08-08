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البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الرعاة الغربيين لنظام كييف لم ينتقدوا الهجوم على مقاطعة كورسك... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T16:10+0000
2024-08-08T16:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: " الرعاة الغربيون لنظام زيلينسكي، لا ينتقدون العمل الإرهابي الذي يقوم به ، ولكنهم فعليا يبررونه".وأكد بوليانسكي أن روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة إلى دراسة وتقييم دور أجهزة المخابرات الغربية و"أتباعها الأوكرانيين" في مساعدة الإرهابيين.وقال: "لقد أعربنا مرارا عن معلومات أكدها ممثلو الدول الأفريقية ووكالات إنفاذ القانون الأوروبية، على سبيل المثال، اليوروبول، حول وقوع الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا في أيدي الجماعات الإجرامية والإرهابية في مناطق مختلفة من العالم".وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك

16:10 GMT 08.08.2024
© AFP 2023مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الرعاة الغربيين لنظام كييف لم ينتقدوا الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية، بل على العكس يحاولون تبريره.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: " الرعاة الغربيون لنظام زيلينسكي، لا ينتقدون العمل الإرهابي الذي يقوم به ، ولكنهم فعليا يبررونه".

وأشار بوليانسكي إلى أن جيش كييف، عندما يهاجم مقاطعة كورسك، "يتصرف بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها أسلافهم الفاشيين الألمان، قبل 80 عامًا".

وأكد بوليانسكي أن روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة إلى دراسة وتقييم دور أجهزة المخابرات الغربية و"أتباعها الأوكرانيين" في مساعدة الإرهابيين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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14:08 GMT
وقال: "لقد أعربنا مرارا عن معلومات أكدها ممثلو الدول الأفريقية ووكالات إنفاذ القانون الأوروبية، على سبيل المثال، اليوروبول، حول وقوع الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا في أيدي الجماعات الإجرامية والإرهابية في مناطق مختلفة من العالم".

وتابع: "ندعو الخبراء المعنيين في هيئات الأمم المتحدة، على الأقل الآن، عدم تجاهل هذه البيانات، وإجراء دراسة وتقييم شاملين لدور أجهزة المخابرات الغربية وأتباعها الأوكرانيين في تنظيم ودعم الهجمات الإرهابية".

وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
الجيش الروسي - قوات الجيش الروسي تستخدم قذائف آر بي جي مضادة للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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13:44 GMT
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
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