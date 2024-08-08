https://sarabic.ae/20240808/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-رعاة-كييف-الغربيون-يبررون-هجومها-على-مقاطعة-كورسك---1091549348.html

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: رعاة كييف الغربيون يبررون هجومها على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الرعاة الغربيين لنظام كييف لم ينتقدوا الهجوم على مقاطعة كورسك... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T16:10+0000

2024-08-08T16:10+0000

2024-08-08T16:10+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: " الرعاة الغربيون لنظام زيلينسكي، لا ينتقدون العمل الإرهابي الذي يقوم به ، ولكنهم فعليا يبررونه".وأكد بوليانسكي أن روسيا تدعو خبراء الأمم المتحدة إلى دراسة وتقييم دور أجهزة المخابرات الغربية و"أتباعها الأوكرانيين" في مساعدة الإرهابيين.وقال: "لقد أعربنا مرارا عن معلومات أكدها ممثلو الدول الأفريقية ووكالات إنفاذ القانون الأوروبية، على سبيل المثال، اليوروبول، حول وقوع الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا في أيدي الجماعات الإجرامية والإرهابية في مناطق مختلفة من العالم".وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

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