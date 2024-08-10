https://sarabic.ae/20240810/نائب-أوكراني-زيلينسكي-يحاول-نقل-الصراع-مع-روسيا-إلى-مستوى-جديد-1091598114.html

نائب أوكراني: زيلينسكي يحاول نقل الصراع مع روسيا إلى مستوى جديد

نائب أوكراني: زيلينسكي يحاول نقل الصراع مع روسيا إلى مستوى جديد

سبوتنيك عربي

صرح النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول بكل قوته تصعيد الصراع في أوكرانيا. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T13:13+0000

2024-08-10T13:13+0000

2024-08-10T13:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال دوبينسكي على صفحته في "تلغرام": "نحن نبحث عن أي طرق لزيادة العدوانية... من أجل إيصال الحرب إلى جولة جديدة من التصعيد".وفي السابق، أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى رغبة كييف في إثارة حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. كما أشار نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إلى أن السلطات الأوكرانية تسعى من أجل جر روسيا إلى الأعمال العدائية مع الناتو وإنقاذ كييف من الهزيمة الحتمية.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

https://sarabic.ae/20240810/وزارة-الدفاع-الجيش-الروسي-يواصل-صد-محاولة-اختراق-حدود-البلاد-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091592346.html

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