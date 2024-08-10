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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240810/وزارة-الدفاع-الجيش-الروسي-يواصل-صد-محاولة-اختراق-حدود-البلاد-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091592346.html
وزارة الدفاع: الجيش الروسي يواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع: الجيش الروسي يواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تواصل صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الأراضي الروسية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T09:11+0000
2024-08-10T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090730459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec1de0e3175849027fbb2568727d503.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال النهار، منعت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في مناطق إيفاشكوفسكي ومالايا لوكنيا وأولغوفكا، محاولات اختراق مجموعات العدو المتنقلة لعمق الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أن "قوات الطيران والصواريخ الروسية، استهدفت احتياطيات العدو في مقاطعة سومي".قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسكوأردفت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، ما يصل إلى 175 عسكريًا و 36 مركبة مدرعة، بما في ذلك 10 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة وعربتي مشاة قتالية و21 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى سيارة و3 مدافع ميدانية وقاذفة صواريخ من طراز "غراد".وأشارت الدفاع إلى أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 1120 عسكريًا و140 مركبة مدرعة، بما في ذلك 22 دبابة و20 ناقلة جند مدرعة و8 مركبات قتال مشاة و88 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 13 مركبة، ومجمعين لقاذفات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك إم 1"، وراجمة صواريخ من طراز "بي إم-21 غراد" و6 مدافع ميدانية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات "أخمات" الخاصة، حررت بلدة مارتينوفكا بالقرب من من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html
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روسيا
روسيا

وزارة الدفاع: الجيش الروسي يواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل القوات الأوكرانية

09:11 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 10.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تواصل صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال النهار، منعت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في مناطق إيفاشكوفسكي ومالايا لوكنيا وأولغوفكا، محاولات اختراق مجموعات العدو المتنقلة لعمق الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تعرضت القوات المسلحة الأوكرانية للاستهداف في مناطق نيكولايفو- داريينو وغيفو وليوبيموفكا وزيليني شلياخ وسفيردليكوفو".

وأشار البيان إلى أن "قوات الطيران والصواريخ الروسية، استهدفت احتياطيات العدو في مقاطعة سومي".

وبحسب بيان الدفاع، فإن "صاروخا أصاب نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب على المشارف الجنوبية لسودجا، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحًا".

قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك
وأردفت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، ما يصل إلى 175 عسكريًا و 36 مركبة مدرعة، بما في ذلك 10 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة وعربتي مشاة قتالية و21 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى سيارة و3 مدافع ميدانية وقاذفة صواريخ من طراز "غراد".
وأشارت الدفاع إلى أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 1120 عسكريًا و140 مركبة مدرعة، بما في ذلك 22 دبابة و20 ناقلة جند مدرعة و8 مركبات قتال مشاة و88 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 13 مركبة، ومجمعين لقاذفات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك إم 1"، وراجمة صواريخ من طراز "بي إم-21 غراد" و6 مدافع ميدانية".
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة "سو-34" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 11:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات "أخمات" الخاصة، حررت بلدة مارتينوفكا بالقرب من من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
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