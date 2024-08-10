https://sarabic.ae/20240810/وزارة-الدفاع-الجيش-الروسي-يواصل-صد-محاولة-اختراق-حدود-البلاد-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091592346.html

وزارة الدفاع: الجيش الروسي يواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع: الجيش الروسي يواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تواصل صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الأراضي الروسية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T09:11+0000

2024-08-10T09:11+0000

2024-08-10T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال النهار، منعت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في مناطق إيفاشكوفسكي ومالايا لوكنيا وأولغوفكا، محاولات اختراق مجموعات العدو المتنقلة لعمق الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أن "قوات الطيران والصواريخ الروسية، استهدفت احتياطيات العدو في مقاطعة سومي".قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسكوأردفت الدفاع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، ما يصل إلى 175 عسكريًا و 36 مركبة مدرعة، بما في ذلك 10 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة وعربتي مشاة قتالية و21 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى سيارة و3 مدافع ميدانية وقاذفة صواريخ من طراز "غراد".وأشارت الدفاع إلى أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 1120 عسكريًا و140 مركبة مدرعة، بما في ذلك 22 دبابة و20 ناقلة جند مدرعة و8 مركبات قتال مشاة و88 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 13 مركبة، ومجمعين لقاذفات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك إم 1"، وراجمة صواريخ من طراز "بي إم-21 غراد" و6 مدافع ميدانية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات "أخمات" الخاصة، حررت بلدة مارتينوفكا بالقرب من من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html

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