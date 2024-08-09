https://sarabic.ae/20240809/قائد-قوات-أخمات-الروسية-الناتو-يشرف-بنفسه-على-الهجوم-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-1091585458.html
قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك
قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T20:37+0000
2024-08-09T20:37+0000
2024-08-09T20:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082623666_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_7604ca38e737d99b461234d180371a2d.jpg
وقال علاء الدينوف في تسجيل فيديو: "الآن نسجل من جميع المحاور أن هناك الكثير من الفرنسيين، والكثير من البولنديين، أي الكثير من الأجانب، بالطبع، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية تقودها قيادة مقر حلف شمال الأطلسي بنفسه، هذا شيء لا لبس فيه، لأن الأوكرانيين أنفسهم من غير المرجح أن يتمكنوا من صياغة هذا المخطط".وقال: "ربما لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل في العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تدمير الكثير من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مثل هذه الفترة القصيرة".وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت قواتها من الحدود البيلاروسية إلى مقاطعة كورسك.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082623666_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_3a69aef7ee7d7c9707476bc4575e3df7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك
أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك تشرف عليها القيادة الغربية.
وقال علاء الدينوف في تسجيل فيديو: "الآن نسجل من جميع المحاور أن هناك الكثير من الفرنسيين، والكثير من البولنديين، أي الكثير من الأجانب، بالطبع، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية تقودها قيادة مقر حلف شمال الأطلسي بنفسه، هذا شيء لا لبس فيه، لأن الأوكرانيين أنفسهم من غير المرجح أن يتمكنوا من صياغة هذا المخطط".
وأكد علاء الدينوف أنه تم خلال يومين تدمير كمية كبيرة من معدات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وقال: "ربما لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل في العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تدمير الكثير من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مثل هذه الفترة القصيرة".
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت قواتها من الحدود البيلاروسية إلى مقاطعة كورسك.
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.