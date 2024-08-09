https://sarabic.ae/20240809/قائد-قوات-أخمات-الروسية-الناتو-يشرف-بنفسه-على-الهجوم-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-1091585458.html

قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك

قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T20:37+0000

2024-08-09T20:37+0000

2024-08-09T20:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال علاء الدينوف في تسجيل فيديو: "الآن نسجل من جميع المحاور أن هناك الكثير من الفرنسيين، والكثير من البولنديين، أي الكثير من الأجانب، بالطبع، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية تقودها قيادة مقر حلف شمال الأطلسي بنفسه، هذا شيء لا لبس فيه، لأن الأوكرانيين أنفسهم من غير المرجح أن يتمكنوا من صياغة هذا المخطط".وقال: "ربما لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل في العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تدمير الكثير من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مثل هذه الفترة القصيرة".وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت قواتها من الحدود البيلاروسية إلى مقاطعة كورسك.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html

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