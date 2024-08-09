https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html
قاذفة "سو-34" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
قاذفة "سو-34" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لقيام طاقم قاذفة "سو-34" الروسية، باستهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T11:30+0000
2024-08-09T11:30+0000
2024-08-09T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هاجمت أطقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وتابع البيان: "تم تنفيذ الضربة ضد أهداف استطلاعية باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، ما يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي".وأوضح البيان أنه وبعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عاد طاقم القاذفة بأمان إلى مطار المغادرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240809/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091561418.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
قاذفة "سو-34" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لقيام طاقم قاذفة "سو-34" الروسية، باستهداف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هاجمت أطقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وتابع البيان: "تم تنفيذ الضربة ضد أهداف استطلاعية باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، ما يسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي".
وأوضح البيان أنه وبعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عاد طاقم القاذفة بأمان إلى مطار المغادرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.