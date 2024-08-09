https://sarabic.ae/20240809/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091561418.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية من طراز "لانتسيت"، بضرب مدفع أوكراني من طراز "كراب"، في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T08:44+0000
2024-08-09T08:44+0000
2024-08-09T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال أنشطة الاستطلاع في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، اكشتف الجنود الروس مدفعا أوكرانيا من طراز "كراب"، حاول طاقمه الاختفاء متموهين بين الأشجار الكثيفة في الغابات".وبحسب الدفاع الروسية، فإن النيران اشتعلت في المدفع المستهدف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري, روسيا
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية من طراز "لانتسيت"، بضرب مدفع أوكراني من طراز "كراب"، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال أنشطة الاستطلاع في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، اكشتف الجنود الروس مدفعا أوكرانيا من طراز "كراب"، حاول طاقمه الاختفاء متموهين بين الأشجار الكثيفة في الغابات".
وأشارت الدفاع إلى أنه بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف المدفع، موضحة أنه "نتيجة لضربة دقيقة باستخدام مسيرة من طراز "لانتسيت"، تم إصابة الهدف المحدد".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن النيران اشتعلت في المدفع المستهدف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.