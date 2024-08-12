https://sarabic.ae/20240812/بوتين--روسيا-مستعدة-لتطوير-نظام-للأمن-المتساوي-وغير-القابل-للتجزئة-بالتعاون-مع-الشركاء-1091637442.html
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة بالتعاون مع الشركاء
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة بالتعاون مع الشركاء
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي غير القابل للتجزئة في العالم مع الشركاء الأجانب، معربا عن تقديره... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:20+0000
2024-08-12T08:20+0000
2024-08-12T08:23+0000
العلاقات الدولية
روسيا
الجيش الروسي
معرض
سلاح روسيا
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وأشار بوتين في رسالة ترحيب عبر الفيديو للمشاركين في منتدى "أرميا 2024" إلى أن المنتدى يثير اهتمام المتخصصين من العديد من دول العالم.وشدد بوتين على "أن مثل هذه التغطية الدولية الواسعة (للمنتدى) والانفتاح المتبادل على الحوار وبرنامج الأعمال الغني هي من أفضل تقاليد هذا المنتدى".
https://sarabic.ae/20240808/بوتين-خلال-اجتماعه-مع-القائم-بأعمال-جاكم-مقاتطعة-كورسك-الوضع-الحالي-يتطلب-شجاعة-ورباطة-الجأش--1091546463.html
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العلاقات الدولية, روسيا, الجيش الروسي, معرض, سلاح روسيا
العلاقات الدولية, روسيا, الجيش الروسي, معرض, سلاح روسيا
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة بالتعاون مع الشركاء
08:20 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 08:23 GMT 12.08.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا مستعدة لتطوير نظام للأمن المتساوي غير القابل للتجزئة في العالم مع الشركاء الأجانب، معربا عن تقديره لاهتمامهم بمنتدى "آرميا-2024".
وأشار بوتين في رسالة ترحيب عبر الفيديو للمشاركين في منتدى "أرميا 2024" إلى أن المنتدى يثير اهتمام المتخصصين من العديد من دول العالم.
وقال بوتين: "نحن نقدر وندعم هذا الاهتمام، ونعتز بروابط شركائنا ومستعدون لتطويرها، والعمل معًا من أجل خلق أمن متساوٍ وغير قابل للتجزئة، وبناء عالم جديد أكثر عدلاً ومتعدد الأقطاب"، وأضاف: "نرى أن استعدادنا للتعاون البناء مطلوب ويجد استجابة صادقة وحيوية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن عشرات الدول أرسلت وفودا تمثيلية إلى المنتدى، وأعلنت أكثر من 120 شركة عن مشاركتها، وستقام العديد من المعارض الأجنبية في موقع "آرميا-2024".
وشدد بوتين على "أن مثل هذه التغطية الدولية الواسعة (للمنتدى) والانفتاح المتبادل على الحوار وبرنامج الأعمال الغني هي من أفضل تقاليد هذا المنتدى".