https://sarabic.ae/20240812/ميركات-نظام-روسي-للتشويش-على-المسيرات-يوضع-في-الحقيبة-1091638274.html
"ميركات"... نظام روسي للتشويش على المسيرات يوضع في الحقيبة
"ميركات"... نظام روسي للتشويش على المسيرات يوضع في الحقيبة
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة طورت نظام حرب "ميركات" الالكتروني المصمم لاكتشاف والتصدي للطائرات المسيرة... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:23+0000
2024-08-12T08:23+0000
2024-08-12T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2024" في كوبينكا: "سنعرض لأول مرة أحدث معدات شركة "روس إلكترونيكا" التابعة لشركة روستيخ، وهو نظام الحرب الإلكترونية "ميركات" للتصدي للمسيرات الصغيرة".ومن المقرر إقامة منتدى "آرميا - 2024" في حديقة "باتريوت" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو؛ وذلك في الفترة من 12 إلى 14 آب/أغسطس الجاري.
https://sarabic.ae/20240722/يوضع-بالجيب-تطوير-نظام-مضاد-للمسيرات-في-روسيا-لدعم-المشاة-1091007202.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
"ميركات"... نظام روسي للتشويش على المسيرات يوضع في الحقيبة
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة طورت نظام حرب "ميركات" الالكتروني المصمم لاكتشاف والتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة من مسافات قريبة.
وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2024" في كوبينكا: "سنعرض لأول مرة أحدث معدات شركة "روس إلكترونيكا" التابعة لشركة روستيخ، وهو نظام الحرب الإلكترونية "ميركات" للتصدي للمسيرات الصغيرة".
وأضاف أرتياكوف أن نظام الحرب الإلكترونية صغير جدا بحيث يمكن وضعه في حقيبة عسكرية، وهو يكتشف المسيرات المعادية على بعد بضع عشرات من الأمتار، ويقوم بالتشويش عليها وتعطيلها".
ومن المقرر إقامة منتدى "آرميا - 2024" في حديقة "باتريوت" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو؛ وذلك في الفترة من 12 إلى 14 آب/أغسطس الجاري.