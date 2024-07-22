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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/يوضع-بالجيب-تطوير-نظام-مضاد-للمسيرات-في-روسيا-لدعم-المشاة-1091007202.html
"يوضع بالجيب".. تطوير نظام مضاد للمسيرات في روسيا لدعم المشاة
"يوضع بالجيب".. تطوير نظام مضاد للمسيرات في روسيا لدعم المشاة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، أنه تم وضع نظام مدمج مضاد للطائرات المسيرة في العمل في روسيا. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:06+0000
2024-07-22T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
مدفعية
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وهذا النظام مخصص لوحدات المشاة وطواقم المدفعية ومجموعات الإجلاء. والميزة الرئيسية لهذا الجهاز "كارمان" هي سعره وحجمه، حيث إن ثمن الجهاز 30 ألف روبل (تقريبا 340 دولارا) وحجمه قريب من حجم جهاز الاتصال الراديوي (جهاز اللاسلكي)، لذلك يمكن وضعه حتى في الجيب. والميزة الأخرى أن هذا النظام يمكنه العمل سواءً في الوضع المستقل أو التلقائي، إذ يستقبل إشارات من كاشف المسيرات "أوكو- پي".وأوضح المكتب أن المصممين يعملون على هيكل الجهاز أقل وضوحا وأكثر خفاء، إذ صنعوه بداية من الألمنيوم الذي حرارة الجهاز، لكن تبين أثناء الاختبار أن الهيكل يعكس أشعة الشمس ما قد يؤدي إلى الكشف عن موقع فصيلة.وأيضا من المخطط وضع خطط لتطوير خط من أجهزة تحييد الطائرات دون طيار بحجم الجيب لنطاقات تردد تشويش مختلفة في المستقبل.
https://sarabic.ae/20240722/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-أوكرانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1091005707.html
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طائرة مسيرة, مدفعية
طائرة مسيرة, مدفعية

"يوضع بالجيب".. تطوير نظام مضاد للمسيرات في روسيا لدعم المشاة

10:06 GMT 22.07.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، أنه تم وضع نظام مدمج مضاد للطائرات المسيرة في العمل في روسيا.
وهذا النظام مخصص لوحدات المشاة وطواقم المدفعية ومجموعات الإجلاء. والميزة الرئيسية لهذا الجهاز "كارمان" هي سعره وحجمه، حيث إن ثمن الجهاز 30 ألف روبل (تقريبا 340 دولارا) وحجمه قريب من حجم جهاز الاتصال الراديوي (جهاز اللاسلكي)، لذلك يمكن وضعه حتى في الجيب. والميزة الأخرى أن هذا النظام يمكنه العمل سواءً في الوضع المستقل أو التلقائي، إذ يستقبل إشارات من كاشف المسيرات "أوكو- پي".

وأضاف مكتب التصميم أن "النظام الجديد قد تم اختباره في منطقة العملية الروسية الخاصة منذ أسبوع، وأدى إلى فقدان طائرة دون طيار من طراز "FPV" السيطرة عن بعد 150 مترا، وتوقف طائرة "مافيك" في مكانها على بعد 200 متر عن الجهاز. والآن يتم تحسين النظام المضاد حسب ملاحظات المختبرين".

وأوضح المكتب أن المصممين يعملون على هيكل الجهاز أقل وضوحا وأكثر خفاء، إذ صنعوه بداية من الألمنيوم الذي حرارة الجهاز، لكن تبين أثناء الاختبار أن الهيكل يعكس أشعة الشمس ما قد يؤدي إلى الكشف عن موقع فصيلة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر معقلا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
08:36 GMT
وأيضا من المخطط وضع خطط لتطوير خط من أجهزة تحييد الطائرات دون طيار بحجم الجيب لنطاقات تردد تشويش مختلفة في المستقبل.
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