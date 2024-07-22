https://sarabic.ae/20240722/يوضع-بالجيب-تطوير-نظام-مضاد-للمسيرات-في-روسيا-لدعم-المشاة-1091007202.html
"يوضع بالجيب".. تطوير نظام مضاد للمسيرات في روسيا لدعم المشاة
"يوضع بالجيب".. تطوير نظام مضاد للمسيرات في روسيا لدعم المشاة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، أنه تم وضع نظام مدمج مضاد للطائرات المسيرة في العمل في روسيا. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:06+0000
2024-07-22T10:06+0000
2024-07-22T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
مدفعية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
وهذا النظام مخصص لوحدات المشاة وطواقم المدفعية ومجموعات الإجلاء. والميزة الرئيسية لهذا الجهاز "كارمان" هي سعره وحجمه، حيث إن ثمن الجهاز 30 ألف روبل (تقريبا 340 دولارا) وحجمه قريب من حجم جهاز الاتصال الراديوي (جهاز اللاسلكي)، لذلك يمكن وضعه حتى في الجيب. والميزة الأخرى أن هذا النظام يمكنه العمل سواءً في الوضع المستقل أو التلقائي، إذ يستقبل إشارات من كاشف المسيرات "أوكو- پي".وأوضح المكتب أن المصممين يعملون على هيكل الجهاز أقل وضوحا وأكثر خفاء، إذ صنعوه بداية من الألمنيوم الذي حرارة الجهاز، لكن تبين أثناء الاختبار أن الهيكل يعكس أشعة الشمس ما قد يؤدي إلى الكشف عن موقع فصيلة.وأيضا من المخطط وضع خطط لتطوير خط من أجهزة تحييد الطائرات دون طيار بحجم الجيب لنطاقات تردد تشويش مختلفة في المستقبل.
https://sarabic.ae/20240722/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-أوكرانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1091005707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طائرة مسيرة, مدفعية
"يوضع بالجيب".. تطوير نظام مضاد للمسيرات في روسيا لدعم المشاة
ذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، أنه تم وضع نظام مدمج مضاد للطائرات المسيرة في العمل في روسيا.
وهذا النظام مخصص لوحدات المشاة وطواقم المدفعية ومجموعات الإجلاء. والميزة الرئيسية لهذا الجهاز "كارمان" هي سعره وحجمه، حيث إن ثمن الجهاز 30 ألف روبل (تقريبا 340 دولارا) وحجمه قريب من حجم جهاز الاتصال الراديوي (جهاز اللاسلكي)، لذلك يمكن وضعه حتى في الجيب. والميزة الأخرى أن هذا النظام يمكنه العمل سواءً في الوضع المستقل أو التلقائي، إذ يستقبل إشارات من كاشف المسيرات "أوكو- پي".
وأضاف مكتب التصميم أن "النظام الجديد قد تم اختباره في منطقة العملية الروسية الخاصة منذ أسبوع، وأدى إلى فقدان طائرة دون طيار من طراز "FPV" السيطرة عن بعد 150 مترا، وتوقف طائرة "مافيك" في مكانها على بعد 200 متر عن الجهاز. والآن يتم تحسين النظام المضاد حسب ملاحظات المختبرين".
وأوضح المكتب أن المصممين يعملون على هيكل الجهاز أقل وضوحا وأكثر خفاء، إذ صنعوه بداية من الألمنيوم الذي حرارة الجهاز، لكن تبين أثناء الاختبار أن الهيكل يعكس أشعة الشمس ما قد يؤدي إلى الكشف عن موقع فصيلة.
وأيضا من المخطط وضع خطط لتطوير خط من أجهزة تحييد الطائرات دون طيار بحجم الجيب لنطاقات تردد تشويش مختلفة في المستقبل.